السعودية تصدر تحديثًا جديدًا لإجراءات سفر المواطنين إلى الخارج

جدة - نرمين السيد - أصدرت الهيئة العامة للطيران المدنى فى السعودية، اليوم الأربعاء، تعميمًا إلى جميع شركات الطيران العاملة بمطارات المملكة، بشأن تحديث إجراءات سفر المواطنين إلى خارج المملكة العربية السعودية.





وبحسب وكالة الأنباء السعودية، فان التعميم الذى صدر، ينص على السماح لشركات الطيران بسفر المواطنين على الرحلات الدولية بشرط أن يكونوا قد تلقوا كامل الجرعات من أحد اللقاحات المضادة لفيروس كورونا المعتمدة بالمملكة، على أن يستثنى من ذلك المسافرون الذين تقل أعمارهم عن 12 عامًا شريطة تقديم وثيقة تأمين معتمدة من البنك المركزى السعودى تغطى مخاطر الإصابة بكورونا خارج المملكة، والمتعافون ومن لم يمض على إصابتهم أكثر من 6 أشهر، ومن أصيب وحصل على جرعة واحدة من أحد اللقاحات المعتمدة بالمملكة. وأشارت الهيئة أنه سيسرى العمل بهذه الإجراءات ابتداءً من 9 أغسطس الحالى.

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