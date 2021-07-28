الرئيس التونسى يرأس اجتماعا لأعضاء المجلس الأعلى للقوات المسلحة  

جدة - نرمين السيد - وكان الرئيس التونسى قيس سعيد، قد اتخذ بعض القرارات مساء يوم الأحد الماضى، منها قرارا بإعفاء رئيس الوزراء هشام المشيشى من منصبه.

كما قرر سعيد، خلال اجتماع طارئ للقيادات العسكرية و الأمنية مساء الأحد، "تجميد عمل البرلمان ورفع الحصانة عن النواب"، لافتا إلى أن هذا القرار كان يجب اتخاذه قبل أشهر.

وأضاف الرئيس التونسى، أنه قرر أيضا تولى السلطة التنفيذية بمساعدة رئيس حكومة جديد يعينه بنفسه.

وتأتى قرارات الرئيس التونسى على خلفية الاحتجاجات العنيفة التى شهدتها مدن عديدة.