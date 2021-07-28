ميقاتي يقدم "لائحة توزيع الحقائب الوزارية" للرئيس اللبناني

قالت الرئاسة اللبنانية، الأربعاء، إن رئيس الحكومة المكلف نجيب ميقاتي، قدم للرئيس ميشال عون، لائحة بتوزيع الحقائب الوزارية.
وأوضحت أن ميشال عون اطلع عليها، "تمهيدا لإبداء ملاحظاته عليها ودرسها في العمق، بما يتناسب مع التوجهات العامة للحكومة الجديدة".
وأضافت أنه "سيستكمل البحث" بين عون وميقاتي بعد ظهر الخميس.
وفي وقت سابق، الأربعاء، قال ميقاتي بعد لقاء الرئيس اللبناني: "قدمت اقتراحاتي للرئيس، ومعظمها لاقت قبولا منه، وآخذ بكل ملاحظاته"، معربا عن امله في أن يتم التوصل إلى حكومة "قريبا".
وأضاف: "نسعى والرئيس عون إلى تشكيل حكومة بأقصى سرعة".
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