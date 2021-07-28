محمد بن زايد وبوريس جونسون يبحثان العلاقات والقضايا المشتركة

بحث ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، الشيخ محمد بن زايد، مع رئيس الوزراء البريطاني، بوريس جونسون، العلاقات الثنائية بين البلدين، وذلك في اتصال هاتفي.

وذكرت وكالة أنباء الإمارات "وام" أن الجانبين بحثا أيضا "علاقات الصداقة والتعاون بين البلدين الصديقين". وتبادل ولي عهد أبوظبي ورئيس وزراء بريطانيا وجهات النظر بشأن عدد من القضايا والملفات الإقليمية والدولية، ذات الاهتمام المشترك.

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