الولايات المتحدة تفرض عقوبات جديدة تتعلق بسوريا

فرضت وزارة الخزانة الأميركية، الأربعاء، عقوبات جديدة تتعلق بسوريا، على عدد من الأفراد والكيانات.
وقال موقع وزارة الخازنة الأميركية، إن الولايات المتحدة أدرجت على القائمة السوداء، 8 أفراد و10 كيانات، في إجراءات منفصلة تم اتخاذها الأربعاء، لمكافحة الإرهاب، وأخرى متعلقة بسوريا، تشمل فروع للمخابرات العامة والعسكرية السورية.
وأوضحت أن من بين الكيانات التي تم فرض عقوبات عليها، 8 سجون سورية تديرها أجهزة المخابرات، لافتة إلى أنها كانت "مواقع لانتهاكات حقوق الإنسان"، وفق ما ذكرت وكالة رويترز.
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