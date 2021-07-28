وفاة دركي أردني وإصابة 6 إثر تدهور مركبة عسكرية

دوت الخليج :- نعت مديرية الأمن العام أحد كوادرها من مرتبات الدرك إثر حادث تدهور مركبة عسكرية في محافظة إربد وأدى لإصابة 6 من زملائه.

ووفق بيان للأمن العام فقد توفي الشرطي عبد الحافظ حسن البطوش من مرتب قيادة درك الشمال والذي انتقل إلى رحمة الله تعالى اثر حادث تدهور للمركبة العسكرية التي كان يستقلها لاداء الواجب الرسمي في محافظة اربد.

كما أُصيب ستة من زملائه كانوا على متن المركبة وأُسعفوا للمستشفى لتلقي العلاج.