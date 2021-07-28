بأقل راتب 50 ألف ريال بدون موافقة الكفيل وبلا تحويل الراتب لدى إمكان

بأقل راتب ممكن أن يحصل المواطن السعودي على مبلغ تمويل يصل إلى 50 ألف ريال سعودي بأضافة إلى تمويل إضافي يصل إلى أثنين مليون ريال سعودي عبر شركة إمكان للتمويل بالمملكة العربية السعودية ويمتاز ذلك التمويل بمزايا عديدة ومتنوعة ومنها الحصول على أن التمويل بدون موافقة الكفيل الغارم أو بدون ضامن سعودي الجنسية السعودية ويحصل المواطن السعودي المتقدم لطلب التمويل على مبلغ التمويل المناسب له بدون الحاجة إلى تحويل الراتب الشهري لدى شركة إمكان للتمويل بالمملكة ويمنح التمويل فترة سداد مرنة لجميع العملاء في البنوك داخل أراضي السعودية ويتم التقديم عن طريق رابط التقديم الميسر على التمويل بدون كفيل بشرط توفير أقل راتب شهري ممكن في المملكة يساوي 2 ألف ريال سعودي عبر شركة إمكان للتمويل بالمملكة العربية السعودية.

الشروط الواجبة والضمانات المطلوبة للحصول على تمويل إمكان الميسر

يحتاج الآن المواطن السعودي المتقدم لطلب التمويل الميسر من إمكان مصرف الراجحي توفير كافة الشروط والضوابط المطلوبة للحصول على أفضل تمويل في المملكة بدون تحويل الراتب الشهري وبدون موافقة الكفيل الغارم بالتقسبط الميسر لجميع العملاء السعوديين المتقدمين لدى إمكان للتمويل لذلك سوف نوضح للجميع كافة وأهم الشروط والضوابط المطلوبة كما يلي بالتفصيل:

يشترط أن يكون المتقدم سعودي الجنسية ويمتلك الآن دخل شهري بسيط يبدأ من 2000 ريال سعودي فأكثر من ذلك للموافقة على طلب التمويل.

متاح كذلك التمويل لجميع العملاء السعوديين المتقدمين لدى البنوك السعودية بشرط أن يكون المتقدم عمره من 20 عام على الأقل بموافقة شركة إمكان للتمويل بالمملكة.

عدم وجود في تقرير سمه السعودي بالمملكة تعثر لدى العملاء السعوديين المتقدمين لدى تمويل إمكان.

فتح حساب بنكي في مصرف الراجحي قبل القيام بالتقديم الإلكتروني على تمويل إمكان السعودي.

تمويل بدون تحويل الراتب الشهري لدى شركة إمكان للتمويل المقدم من مصرف الراجحي بالمملكة العربية السعودية.

أمتاز بأنه تمويل متوافق مع الشريعة الإسلامية لجميع العملاء السعوديين المتقدمين في جميع البنوك بالمملكة.

بالتقسيط الميسر الشهري عبر شركة إمكان للتمويل بدون الحاجة إلى توفير الكفيل الغارم السعودي بالمملكة.

تمويل ميسر يصل إلى خمسون ألف ريال سعودي عبر شركة إمكان للتمويل.

مميزات برنامج تمويل إمكان التابع إلى مصرف الراجحي