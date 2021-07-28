طريقة التسجيل في منصة ليندو وشروط الموافقة وماذا تعمل المنصة بالمملكة

طريقة التسجيل في منصة ليندو وشروط الموافقة وماذا تعمل المنصة تقدم منصة ليندو إمكانية الحصول علي التمويل، عبر إجراءات بسيطة وسريعة، ومنصة ليندو للتمويل الخاص بالشركات الصغيرة، والتي تساعد علي الاستثمار الآمن، وهي مرخصة من البنك المركزي السعودي، لتقديم القروض الخاصة بالشركات الناشئة، وتمويل الحسابات الخاصة بالشركة من الفواتير أو الرواتب للموظفين، ولابد من التسجيل علي المنصة للاستفادة من الخدمات التي تقدمها، وهي منصة إلكترونية، وتمويل الفواتير آلية تعمل علي تمويل حسابات مبيعات، الشركات التي يرغب عملاؤها في دفعها على أساس مؤجل، وتظهر أهمية هذا النوع من التمويل في انه يساعدها علي الدفع لمورديها، ودفع رواتب موظفيها، وكذلك التدفق النقدي لهم، وقت أسرع مقارنة بانتظار عملاء هذه الشركات لدفع التزاماتهم المالية.

طريقة التسجيل في منصة ليندو وشروط الموافقة وماذا تعمل المنصة

توفر منصة ليندو إمكانية الحصول علي تمويل من خلال إجراءات بسيطة وسريعة:

سجل علي منصة ليندو من الموقع الإلكتروني. ثم اجب عن بعض الأسئلة الموجودة. ثم قم بتحميل بعض المستندات. تقييم المخاطر التي تتعرض لها الشركة في عملية الحصول على التمويل. الحصول على التمويل واستلام المبلغ عن طريق الحساب المصرفي بعد موافقة المستثمرين على التمويل. ادفع مبلغ التمويل في الوقت المحدد.

الدخول علي منصة ليندو الإلكترونية. ثم اختيار التسجيل وتحديد مستثمر. الموافقة على مربع الشروط والضغط على تسجيل. إدخال البيانات، البريد الإلكتروني، رقم الجوال، وغيرها وتوضع بطريقة سليمة وصحيحة في أمكانها. ثم اختيار كلمة مرور وتأكيدها مرة أخرى والضغط على التالي. سيرسل رمز تحقق علي الجوال قم بإدخاله.

التسجيل في منصة ليندوشروط التمويل للشركات الصغيرة والمتوسطة

حددت منصة ليندو العديد من الشروط، التي يجب تلبيتها من اجل الحصول علي تمويل الشركات الصغيرة:

سجل تجاري ساري المفعول. ثم تكون مدة الشركة سنة واحدة. يجب أن تكون مبيعات الشركة صادرة عن جهات حكومية أو شركات خاصة في المملكة .

الحد الأقصى للتمويل الجماعي في المملكة هو عشرة ملايين ريال سعودي. ثم التمويل علي عدة أقساط الحد الأقصى عشرون ألف ريال سعودي لكل فرصة. وذلك لأنهم لهم تصنيفات في سوق المال. منصة التمويل ليندو تهدف إلى مساعدة أصحاب الأعمال الصغيرة على النمو بشكل جيد.

شروط التمويل الجماعي في منصة ليندوكيف تتواصل مع منصة ليندو

تحرص منصة ليندو على التواصل مع عملائها، ثم الرد على جميع الاستفسارات، من خلال الرقم 920033026، الذي يعمل من الأحد إلى الخميس من التاسعة صباحا حتى الخامسة مساء، كما يمكن التواصل مع المنصة عبر البريد الإلكتروني.