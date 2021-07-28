تمويل شخصي بقيمة 300 ريال سعودي للمواطن والمقيم

بنك الرياض من أحد أهم البنوك التي تقدم التمويلات شخصية مناسبة لجميع المواطنين بالمملكة العربية السعودية، حيث يحتاج الكثير من المواطنين للحصول علي التمويل التي يقدم من البنوك والشركات لتسديد ديونهم أو لتلبي احتياجهم فإن البنك يقوم بتقديم التمويل بسيوله مالية كبيرة تصل إلي 300 الف مئه ريال ويستطيع العميل منها أن يقوم بإقامة عمل مشروع خاص أو شراء منزل.

شروط الحصول علي التمويل الشخصي

تمويل شخصي مقدم من بنك الرياض بالمملكة العربية السعودية، تعرف علي أهم الشروط التي وضعها كالتالي:

يقدم بنك الرياض التمويل السعودين والوافدين، فقد يضع العمر من ثمانية عشر عام للسعوديين، وأوضح أنه لا بد من العميل الوافد لا يقل عمره عن اثنا وعشرون عام. يمكن للمواطن الموظف في البنك الحصول علي التمويل بدون تحويل الراتب من بنك الرياض بالمملكة العربية السعودية. الحد الادنى الراتب الشهري يجب أن لا يقل عن 10 آلاف ريال سعودي. الخدمة العمل يجب أن لا تقل عن ثلاثة أشهر عند التقديم. يشترط أن لا تزيد التزامات العميل لبنك الرياض السعودي والجهات الاخري عن ثلاثه وثلاثون في المئه من إجمالي الراتب الشهري.

تمويل بنك الرياض المقدم بقيمة 300 الف ريال

يقدم بنك الرياض السعودي قرض شخصي مميز ومن افضل القروض التي قدمت داخل المملكة السعودية، حيث يعد بنك الرياض من أهم البنوك التي تقوم بتقديم العديد من الخدمات التمويلية التي تناسب جميع المواطنين، كما أنه يقدم تمويلات بهامش ربح تنافسي. ومن أهم ما يتميز به تمويلات بنك الرياض أنه يقوم بتقديم تمويلات متوافقة مع أحكام الشريعة الإسلامية، كما أن البنك يمنح للعملاء الموظفين بالبنوك التمويل بدون تحويل الراتب، حيث يقدم بنك الرياض السعودي لعملائه التمويل بسيولة مالية كبيرة، يستطيع العميل من خلالها تلبي احتياجهم ويمكنهم انشاء مشروع أو شراء منزل ويصل المبلغ التمويلي الي 300 الف ريال سعودي، كما يحصل العميل علي الكثير من التسهيلات عند الموافقة علي التمويل الشخصي وذلك بعدما يقوم العميل بتوافر جميع الشروط والأحكام اللازمة ومن ضمنهم أن فترة سداد التمويل تصل إلي 60 شهرا بعدما يتم الحصول علي القرض المطلوب.