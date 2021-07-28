موعد امتحانات الدبلومات الفنية 2021 الدور الثاني بوابة التعليم الفني

موعد امتحانات الدبلومات الفنية للدور الثاني والجدول الخاص بالامتحانات . ذلك بعد إعلان نتائج الدبلومات الفنية اليوم . من رابط بوابة التعليم الفني والتصريح بذلك . تلك المواعيد الخاصة في جدول امتحانات الدبلومات الفنية . كذلك ما هو موعد امتحانات الدبلومات 2021 للدور الثاني . كما أن البحث يزداد علي مواقع البحث المختلفة الخاضعة للوزارة . تلك الخاصة في موعد امتحانات الدبلومات الفنية 2021 . ذلك بعدما تم التصريح في مؤتمر صحفي من وزارة التربية والتعليم الفني عن نتيجة الدبلومات الفنية 2021 اليوم . كما تم التصريح عن عدد الطلاب المؤدين للامتحانات والذين كان عددهم ما يقرب إلي 800 ألف طالب . كذلك فيما يخص امتحانات الدور الثاني الدبلومات الفنية سيكون من خلال رابط نتيجة الدبلومات الفنية . ذلك الرابط الرسمي الذي سيتم أرفاقه في المقال .

موعد امتحانات الدبلومات الفنية للدول الثاني للعام الدراسي 2021

تم التصريح من وزارة التربية والتعليم الفني عن الموعد الخاص لامتحانات الدور الثاني . ذلك من خلال رابط بوابة التعليم الفني والذي سيعلن عن الموعد للامتحانات ومتي ستتم تأديتها . تلك المواعيد الخاصة في جدول امتحانات الدبلومات الفنية تحددت بأنها ستكون في يوم 14 أغسطس القادم . كذلك تم التصريح عن العدد الذي سوف يقوم بتأدية الامتحانات للدور الثاني للدبلومات . تلك الأعداد التي وصلت إلي 212391 ألف طالب وطالبة . هؤلاء الذين لم يحالفهم الحظ في النجاح . ذلك العدد الذي يمثل نسبة 27..37% من الإجمالي الكامل لعدد طلاب الدبلومات الفنية . كما تم التصريح عن العدد الذي سيتم إعادة امتحاناتهم تخطي العدد حاجز 32565 ألف طالب . ذلك فيما يخص امتحانات الدور الثاني الدبلومات الفنية .

موعد امتحانات الدبلومات الفنية تحدد بعدما تم رفع نسب النجاح لكافة الدبلومات علي الموقع .

تحدد بعدما تم رفع نسب النجاح لكافة الدبلومات علي الموقع . تلك النسبة الخاصة للدبلومات الفنية نظام الثلاث سنوات للفني التجاري نسبتها 72.40% .

كذلك الدبلومات الفندقية نسبة النجاح الخاصة بها ظهرت بنسبة 88.38 .

كما أن نتيجة الدبلومات الفنية 2021 الزراعية نسبة النجاح 53.72% .

الزراعية نسبة النجاح 53.72% . تلك النسبة الخاصة في الدبلومات الصناعية ظهرت 71.50% .

كما تحددت نسبة النجاح في دبلومات التكنولوجيا التطبيقية بنسبة 89.97% .

امتحانات الدور الثاني الدبلومات الفنية بعد إعلان نسب النجاح لكافة الدبلومات

النسبة المئوية الخاص الدبلوم الصناعي 79.06% علي موقع رابط بوابة التعليم الفني . كذلك النسبة الخاصة بالدبلوم التجاري 95.53% بنسبة أعلي من العام الماضي . تلك النسبة الخاصة بالدبلوم الزراعي 60.99% المعلن من ضمن نتيجة الدبلومات الفنية 2021 . أما نسبة الثانوي الفندقي كانت النسبة المئوية وصلت إلي 83.76% تلك النسبة لأول عام لهذا النظام .

رابط نتيجة الدبلومات الفنية والنسب المئوية الخاصة بدبلومات الثلاث سنواتوزارة التربية والتعليم الفني تصرح بكافة تفاصيل بداية العام الدراسي الجديد

بعد أن تم التصريح من وزارة التربية والتعليم الفني عن موعد امتحانات الدبلومات الفنية . كذلك من خلال موقعها الرسمي تم الإعلان عن الموعد الخاص ببدء الدراسة للعام الدراسي الجديد . كما تحدد يوم 9 أكتوبر 2021 أول يوم دراسي للعام الجديد . كذلك تم تحديد نهاية العام الدراسي سيكون يوم 16 يونيو 2022 .

موعد امتحانات الدبلومات الفنية وتم التصريح بكافة التفاصيل الخاصة . متي ستكون امتحانات الدور الثاني للدبلومات الفنية . كما تم عرض النسب المئوية الخاصة بالنجاح لهذا العام . لكافة فئات الدبلومات الفنية . كما تم أرفاق الرابط الرسمي الخاص بموقع وزارة التربية والتعليم . ذلك لكي ما يتم التعرف علي أي معلومة مرغوبة .