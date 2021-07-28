شروط تقسيط جرير 2021 والمزايا شراء جميع مستلزماتك بالتقسيط المريح

شروط تقسيط جرير، حيث تقدم مكتبة جرير العديد من الخدمات لعملائها منها عروض مكتبة جرير الأسبوعية والشهرية، ومنها خدمة تقسيط جرير، فهي شركة معروفة بخدماتها المثالية وتعتبر من اشهر الشركات العربية المتخصصة بتجارة بيع الجملة للعديد من المنتجات والمستلزمات المكتبية، الأدوات المدرسة، والألعاب، كما تقدم مكتبة جرير عروض هائلة علي الأثاث المنزلي والأجهزة الكهربائية والمكاتب وأيضاً أجهزة الجوالات بمختلف أنواعها.

تقدم أيضاً مكتبة جرير مباني للبيع والتجرة وأراضي بأسعار الجملة والتجزئة بالتقسيط المريح، حيث أتاحت شركة جرير خدمة تقسيط جرير علي المنتجات التي تقدمها، وذلك بالتعاون مع شركة كوارا للتمويلات، فقد يتمكن جميع عملاء المكتبة الآن من شراء ما يرغبون به علي أن يتم السداد بأقساط مجدولة يتم دفعها شهرياً، ولهذا نقدم لكم زوارنا الكرام شروط تقسيط جرير لمعرفتها جيداً عند المبادرة في تلك الخطوة وشراء ما يلزمك من مكتبة جرير، وأيضاً نعرض عليكم المزايا التي تتمتع بها خدمة تقسيط جرير

شروط تقسيط جرير

نقدم لكم متابعينا قائمة تبين شروط التقسيط من جرير في نقاط، حيث يتمكن كل شخص مقبل علي الزواج من شراء جميع مستلزمات منزله العصرية متابعة عروض مكتبة جرير الشهرية للحصول علي فرصة شراء كل ما يرغب به بأقل سعر، كما يمكنه التقسيط بالشروط الأتية:

الموظف الحكومي: ألا يقل عمر العميل عن ثمانية عشر عاماً، وأن لا يقل الراتب عن 3500 ريال سعودي، ومدة الالتحاق بالعمل لا تقل عن 3 أشهر.

الموظف بالقطاع العام: أن لا يقل عمر العميل عن 18 عاماً، والراتب لا يقل عن 3500، ومدة الالتحاق بالعمل 6 أشهر علي الأقل.

الموظف العسكري: أن لا يقل عمره عن 25 عاماً، والراتب لا يقل عن 3500 ريال، ومدة الالتحاق بالعمل ينبغي الا تقل عن 6 أشهر.

المتقاعد: أن يكون الحد الأقصى لعمر المتقاعد من أجل الشراء بالتقسيط لا يزيد عن 65 عاماً، وأن يكون الراتب لا يقل عن 3500 ريال.

المقيمين: أن لا يقل عمر المقيم بالأراضي السعودية عن 25 عاماً، ولا يقل راتبه عن 5000 ريال، كما يجب ألا تقل مدة الالتحاق بالعمل عن عاماً كاملاً.

هكذا قد ذكرنا لكم زوار موقعنا الكرام “موقع ثقفني” شروط تقسيط جرير علي أمل أن نكون أفدناكم، وذلك من أجل معرفة كل ما يتعلق بالمكتبة والتمكن من الاستفادة من عروض مكتبة جرير.

نظام التقسيط متوافق مع أحكام الشريعة الاسلامية. تصل فترة السداد الي 36 شهراً بأقساط مجدولة ومريحة. التقسيط يبدأ من شراء منتج بـ 3000 ريال حتي 30 الف ريال. التقسيط يمكن أن يكون بدون دفع مقدم. لا يشترط وجود كفيل. الموافقة فورياً إذا توافقت شروط تقسيط جرير مع العميل المتقدم.

مميزات خدمة تقسيط جرير