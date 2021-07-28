لقد زادت نسبة البحث على رابط استمارة داري تقديم على قطع الأراضي في العراق 2021 والتي تعتبر بمثابة فرصة جيدة إلى الأشخاص الغير قادرين، وخاصة لأن الحكومة تحرص على أن يتم توفيرها بأسعار رمزية هذا بجانب أنه يتم تقديمها بالتقسيط، وهذا يمكن المواطنين أن يقوموا ببناء الأرض بعد الحصول عليها والسكن بها.

رابط استمارة داري تقديم على قطع الأراضي في العراق 2021

يرغب العديد من المواطنين التعرف على رابط التقديم على الأراضي.

ويتم هذا من خلال الدخول على موقع وزارة الإعمار والإسكان والبلديات والأشغال العامة ومن ثم يتم التقديم.

التي تعتبر وسيلة للتسهيل على المواطنين من خلال الدخول على الموقع.

ومن ثم يتم ملئ الاستمارة الخاصة بالتقديم في خطوات بسيطة.

والمميز أنه يمكن على المواطنين التعديل في الاستمارة في وقت التقديم.

الفئات المحددة للحصول على قطع الأراضي في العراق

لقد تم تحديد بعض الفئات التي سوف يكون لها الأولية في الحصول على القطع الأراضي بالعراق، وتتمثل هذه الفئات فيما يلي:

المواطنين الملحقين بالرعاية الصحية.

المواطنين الفقراء في العراق.

كذلك بالنسبة إلى المواطنين المتقاعدين.

بالنسبة إلى المعين المتفرغ.

أيضًا العائلات التي توجد في الطمر الصحي.

شروط التقديم على قطع الأراضي الزراعية 2021

يوجد بعض الشروط التي يمكن من خلالها التقديم على قطع الأراضي الزراعية، والتي يجب أن تتوافر في المواطن قبل التقديم، وتتمثل هذه الشروط فيما يلي:

يتم إضافة مختلف البيانات إلى المتقدم.

التأكد من أن البيانات صحيحة وتحديد عدد الأولاد.

يجب الحرص على الإلتزام بالوقت المخصص للتسجيل.

لا يجب أن يكون لدى الشخص عقارات سكنية.

يجب أن يتم كتابة الوضع الاجتماعي والمعيشي.

خطوات استمارة التقديم على قطع الأراضي الزراعية

عادة يتم التقديم من خلال إتباع الخطوات الصحيحة، والتي تضمن من خلالها عدم وجود مشكلة في التسجيل، ويتم التسجيل من خلال الخطوات الآتية:

يتم الدخول على موقع وزارة الإسكان والإعمار العراقية.

ثم يتم الدخول على المادة 25 في الصفحة.

ثم يتم ملئ الطلاب.

بعدها يتم إضافة البيانات المطلوبة.

يرغب العديد من المواطنين التعرف على رابط استمارة داري تقديم على قطع الأراضي 2021 وهذا ما قمنا بعرضه له في المقال بشكل مفصل.