وزير الرى السودانى: عدم التوصل لاتفاق حول سد النهضة يهدد نصف السكان

جدة - نرمين السيد - قال ياسر عباس وزير الرى السودانى، إن بيانات الملء تؤكد ضرورة تبادل المعلومات بين سدى النهضة والروصيرص، مشددًا على ضرورة تغيير منهجية التفاوض التى يقودها الاتحاد الإفريقى.





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