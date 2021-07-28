الكرملين: الولايات المتحدة ليست شريكا بل خصما

جدة - نرمين السيد - ورفض الكرملين اتهام الرئيس الأمريكى جو بايدن لروسيا، بمحاولة التدخل للتأثير فى الانتخابات النصفية 2022، قائلا إن "جهاز الاستخبارات الأمريكى ينشط فى موسكو وهو أمر يقلقنا". كما نفى الكرملين تواصل الرئيس الروسى فلاديمير بوتين، مع أى من الرؤساء الأمريكيين السابقين.

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