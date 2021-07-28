شروط التسجيل في دعم برنامج ريف للاسر المنتجة وطريقة التسجيل في دعم ريف 1442

شروط التسجيل في دعم برنامج ريف وطريقة التسجيل في برنامج ريف 1442 من المواضيع الهامة التي زادت عمليات البحث عنها من قبل الكثير من المواطنين العاطلين والاسر المنتجة وربات البيوت من أجل التقديم في هذه الخدمة الرائعة، من خلال منصة (ريف)، هذه المنصة التي تعمل الحكومة من خلالها على تحسين المستوى المعيشي للأشخاص، حتى لا يكون هناك عجزا ماديا، يعيق حصولهم على احتياجاتهم اليومية ومتطلباتهم، فالحكومة تسعى بشكل دائم إلى تطوير البلاد والنهوض بها نحو مستقبل أفضل خال من العقبات في كافة المجالات، ومن خلال هذا المقال سوف نذكر الكثير من المعلومات حول برنامج ريف كتوضيح شروط التسجيل في دعم برنامج ريف وطريقة الحصول على الدعم الريفي بسهولة ويسر.

ماهو برنامج دعم ريف

هذا البرنامج من أفضل الخدمات المقدمة للمواطنين، وهو برنامج يهتم بتقديم العون في المجال الزراعي، مثل مساعدة الأمهات التي تقدم أسرهن منتجات زراعية، وأيضا يهتم البرنامج بجانب صيد الأسماك وتطوير إنتاجية المحاصيل المطرية والفواكه الاستوائية، والورود وغير ذلك.

هناك بعض الفئات التي تستهدفها الحكومة لخدمتها من خلال هذا البرنامج القوي، حيث يتم تقديم الدعم المالي لهم، وهذا بهدف جعل حياتهم المادية أفضل من خلال عدة طرق، كمساعدة أصحاب المشاريع الزراعية المبتدئين منهم، والتطوير من كفاءة المنتجات وتحسينها، بالاعتماد على طبيعة الأراضي والموارد التي تكون متوفرة وأيضا أعداد السكان، كل هذا يتم من خلال التسجيل بالمنصة بعد الاطلاع على شروط التسجيل في دعم برنامج ريف 1442.

وقد أوضحت وزارة البيئة والمياه والزراعة في المملكة العربية السعودية في وقت سابق عن أهداف برنامج ريف، والتي تتمثلي في الآتي:

العمل على تحسين القطاع الزراعي الريفي بالكامل.

رفع مستوى معيشة صغار المزارعين.

زيادة قدرة الكفاءة الإنتاجية.

تحسين نمط الحياة وزيادة الإنتاج مما يساعد على تحسين اقتصاد المملكة.

وفي وقت سابق قد كشفت الإدارة القائمة على البرنامج عن القطاعات التي يُقبل طلب الحصول على الدعم بها، وتتمثل هذه القطاعات في الآتي:

(قطاع تربية النحل – قطاع البن العربي – قطاع الورد – قطاع محاصيل الفاكهة والحبوب – قطاع تربية المواشي – قطاع صيد الأسماك) وغيرها من القطاعات الزراعية الأخرى.

شروط التسجيل في دعم برنامج ريف

هناك بعض الشروط التي يجب الاطلاع عليها والتأكد من استيفائها قبل التسجيل في منصة ريف وهي كما يلي:

يجب أن يكون الشخص عاملا بالمجال الزراعي.

العمر من 21 سنة فما فوق.

عدم عمل الشخص بقطاع حكومي أو خاص.

يحب توفر الجنسية السعودية.

توفر البيانات الصحيحة.

معرفة شروط البرنامج والعمل بها.

القيمة الأدنى للمشروعات السنوية أربعة وخمسين ألف ريال.

القيمة الأدنى للعائد الشهري ستة آلاف ريال.

يجب وجود حساب بنكي للشخص.

المستندات المطلوبة في برنامج ريف للدعم المادي

يوجد عدد من الأوراق التي يجب تجهيزها قبل التسجيل في منصة ريف، وهي كما يلي:

مستندات مزاولة المهنة الزراعية أو غيرها.

وثيقة عمل حر وتكون معتمدة من قبل (وزارة الموارد البشرية).

نسخة للآبيان الخاص بحساب المواطن البنكي.

تقديم فاتورة كهرباء أو عقد الإيجار أو صك المنزل.

التسجيل في المنصة.

توفر بطاقات التنقل للمواطنين الغير سعوديين.

عمل ملصق للمزرعة متضمنا شعار المنتجات الوطني في السعودية متضمنا كذلك رمز التسجيل.

تقديم ملخص يوضح مضمون المشروع ومتطلباته المادية ودراسة الجدوى.

طريقة التسجيل في منصة ريف

تتمثل الطريقة الإلكترونية التي يحتاج إليها المواطنين ليمكنوا من التسجيل والحصول على الدعم المادي من ريف في النقاط التالية:

في البداية قم بالدخول على منصة ريف reef الإلكترونية.

بعد ذلك قم باختيار أيقونة “طلب الدعم”، ومن ثم قم بالضغط على أيقونة “خيار جديد” من بين الخيارات المتاحة.

سوف يقوم النظام تلقائيا بتحويلك إلى تبويب تسجيل البيانات، كل ما عليك هو كتابة البيانات بدقة وهي: (الاسم – الجنسية – تاريخ – محل الميلاد).

بعد الانتهاء من كتابة البيانات بنجاح قم بالنقر على زر “التالي”.

ثم قم بعد ذلك بتسجيل رقم الحساب البنكي الخاص بك.

وأخيراً قم بتحديد القطاعات المطلوب الدعم فيها كما ذكرنا سابقاً.

في النهاية سيقوم النظام بإرسال رمز التحقق إلى رقم الهاتف الخاص بك، قم بالاحتفاظ به لحين الحاجة إليه.

كم مبلغ الدعم الريفي للعاطلين

هناك أكثر من قطاع يعمل البرنامج على تحسينه وقد تم ذكرها سابقاً، وعند الإجابة على سؤال كم مبلغ الدعم الريفي فيمكننا القول أنه بقيمة مالية تزيد عن ألفي ريال وحتى أربعة وخمسين ألف ريال لمدة 18 شهر.

ويتم احتساب قيمة الدعم شهرياً من خلال قسمة مبلغ الدعم كامل على 18 شهر، مثال: في حالة حصول المتقدم على دعم 35000 ريال سعودي، فإن قيمة الدعم الشهري تساوي 1944 شهرياً (35000 ÷ 18= 1944).

متى ينزل دعم ريف بعد التسجيل

عقب معرفة شروط التسجيل في منصة ريف وطريقة التسجيل في البرنامج، سوف نتعرف على موعد نزول الدعم في حسابات المواطنين.

حيث يحصل الشخص على النتيجة خلال شهرين 60( يوم)، وفي حال الموافقة، يحصل على الدعم من يوم واحد في الشهر وحتى اليوم العاشر وهذا بالتاريخ الميلادي لا الهجري.

ولابد من ملاحظة أنه من الممكن عدم حصول المتقدم على رد بقبول أو رفض الطلب في خلال 60 يوم، بل قد تطول المدة لأكثر من ذلك.

وبذلك نكون قد عرفنا أن شروط التسجيل دعم برنامج ريف ، كما تعرفنا على طريقة التقديم الإلكترونية ومبلغ الدعم، وأخيراً تعرفنا على موعد نزول الدعم بعد التسجيل.