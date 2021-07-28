الآن نتائج قبول جامعة تبوك 1442-1443 رابط أسماء المقبولين بجامعة تبوك لعام دراسي جديد

نتائج قبول جامعة تبوك 1442-1443 ، ما زلنا نتابع معكم كل ما هو جديد من أخبار تعليمية في المملكة العربية السعودية من خلال تقديم تغطية كاملة عن القبول في الجامعات السعودية للعام الدراسي الجديد. حيث أعلنت عمادة القبول والتسجيل عن نتائج قبول جامعة تبوك لجميع الطلاب والطالبات بمرحلة الدبلوم المتوسط والبكالوريوس بمختلف التخصصات، ومن خلال ما نسعى لتقديمه من خدمة متميزة سنوفر لكم أدناه رابط الاستعلام عن نتائج قبول جامعة تبوك 1442-1443 ، والذي يُمكنكم من خلالة الإطلاع على المزيد من التفاصيل عن أسماء المقبولين بجامعة تبوك للعام الدراسي الجديد.

نتائج قبول جامعة تبوك 1442-1443

وفي ذات السياق أكد الدكتور زيد بن أسلم بصفر عميد القبول والتسجيل بجامعة تبوك، أنه يجب أن يتطلب الدخول عبر بوابة القبول الجامعي للجامعة للإطلاع على التخصصات التي سيتم ترشيحه لها، وكذا إكمال وتأكيد عملية القبول. كما أوضح أنه يُمكن تعديل رغبة قبوله عبر البوابة الأكاديمية.

فيما أكد علماً الدكتور زيد بن أسلم بصفر عميد القبول والتسجيل بجامعة تبوك أن آخر موعد لتأكيد القبول يوم الأحد الموافق ٢٩-١٢-١٤٤٢هـ.

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رابط نتائج قبول جامعة تبوك 1442

أوضحت الجامعة أن جميع الطلاب والطالبات ممن تقدموا بطلب الالتحاق بالجامعة يُمكنهم الآن الاستعلام عن نتائج قبول جامعة تبوك، وكذلك الإطلاع على أسماء المقبولين للعام الدراسي الجديد 1443 من خلال ( الرابط التالي ).

فيما أكدت عمادة القبول والتسجيل بجامعة تبوك، أن جميع العمليات الخاصة بالفرز والمراجعة والتدقيق في طلبات الالتحاق والقبول بجامعة تبوك تمت بشكل إلكتروني ولا يوجد أي تقديم لمعاملات ورقية. مشيرة أنها تسعى دائماً لتقديم الدعم والمساندة لجميع الطلاب والطالبات بشكل إلكتروني دون الحاجة للذهاب لمقر الجامعة حرصًا من الجامعة على خدمة المقبولين والرد على كل الاستفسارات والتساؤلات المتعلقة بالقبول دون مراجعة الجامعة أو تقديم مستندات.