انخفاض سعر آيفون 12 في السعودية مع اقتراب موعد طرح iphone 13

سعر آيفون 12 في السعودية شهد انخفاض كبير تزامنا مع اقتراب موعد طرح iphone 13، وأعلنت شركة آبل الأمريكية المنتجة لهواتف آيفون أنها سوف تطلق الإصدار الجديد لها من هاتفها الشهير في شهر سبتمبر- محرم القادم من العام الجاري 2021 – 1442، وتعد الهواتف الأمريكية المشار إليها من أكثر الهواتف نجاحًا حول العالم وذلك لما تقدمه من تجربة أداء فريدة وسريعة ومظهر جذاب للغاية.

سعر آيفون 12 في السعودية بعد التخفيض مع اقتراب موعد طرح iphone 13

أصبح سعر آيفون 12 في السعودية الذي تبلغ مساحته 128 جيجا بايت بعد نزول الأسعار، متاحًا مقابل 3299 ريال سعودي، وهذا أيضا هو سعر الألوان التالية:

الأحمر

الأخضر

الأزرق

الأسود، وهو متاح على موقع إكسترا السعودية للتسوق الإلكتروني.

ايفون 12 برو Max جرير

يبلغ سعر الهاتف 6499 لجميع الألوان وبمساحة 512.

سعر آيفون في السعودية 12 قبل انخفاض الأسعار

كانت تترواح أسعار الجهاز قبل التخفيض لـ iphone 12 الـ 128 جيجا بايت، حوالي 3700 ريال، فيما كان الـ12 برو ماكس بسعر 6699 للمساحة الـ512.

موعد نزول ايفون 13 في السعودية

أشارت شركة آبل الأمريكية إلى جهازها ايفون 13 المنتظر في جميع أنحاء العالم سيكون متاح في معظم الدول بما في ذلك السعودية في نهاية الأسبوع الثالث من سبتمبر من العام الجاري، أي أن ما يفصلنا عن ظهور الجهاز عالميا حوالي 60 يومًا فقط.

آيفون 12 الـ 64 جيجا

انخفض سعر الجهاز بالتزامن مع اقتراب طرح الموديل الجديد، وأصبح الآن متاحًا بـ 3000 ريال فقط على إكسترا السعودية.

يأتي الجهاز الجديد ببطارية ثورية وبأداء مختلف تمامًا، وتبدأ سعة بطارية الجهاز الجديد من 4000 مللي أمبير.

يحتوي على ذاكرة عشوائية أكبر من جميع الإصدارات السابقة، وتصل إلى 6 جيجا رام، ما يمنحه سرعة كبيرة في الأداء.

أما على جانب المعالج، أكدت أبل أن شريحتها الـa 14 التي ستكون متوفرة في آيفون 13 ستمكن الجهاز من فتح آفاق جديدة في عالم سرعة الأداء والإبهار البصري.

الكاميرا الأمامية ستأتي بدقة 12 ميجا بكسل كما سيأتي الجهاز بأربع كاميرات في الخلف بدقة خرافية وتكنولوجيا جديدة أعلنت أبل أنها ستغير معالم تصوير كاميرات الهواتف.

مواصفات آيفون 13