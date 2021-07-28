“قيد التفعيل” رابط فحص منحة قطر query.gov.ps موعد صرف 100$ لشهر أغسطس

رابط فحص منحة قطر query.gov.ps الذي طال انتظار سكان غزة له بعد الصرف الأخير والذي كان في شهر مايو الماضي، وبعد ترقب لمدة شهرين قامت وزارة التنمية الاجتماعية بالقطاع بالإعلان عن اقتراب صرف المنحة القطرية التي تقدر بمائة دولار لقوائم الأسماء للأسر المسجلة لدى الوزارة من قبل، تابع المقال وتعرف على التفصيلات.

أخبار المنحة القطرية لشهر يوليو 2021

وجدير بالذكر أن دولة قطر تقوم بمساعدة قطاع غزة منذ بداية الحصار عليه والذي كان منذ ما يزيد عن 12 عاما، حيث تقوم بتقديم منحة مالية لسكان القطاع المحاصر بصورة مادية أو عينية، حيث أقرت سفارة قطر بريادة السيد القحطاني سفير قطر مبلغ مائة دولار للأسر الفقيرة والمتعففة والتي ليس لديها عمل، كما يتم الاتفاق مع الجهات الإسرائيلية لإدخال بعض المساعدات العينية والتي تكون في هيئة مساعدات غذائية ومواد بناء وفق عدد من المعايير والقيود.

المنحة القطرية

هي مبالغ تم الاتفاق عليها بين الجهات الثلاثة، السفير القطري والجهات المسؤولة في إسرائيل وكذلك وزارة التنمية الاجتماعية في قطاع غزة، حيث تقوم الوزارة بتحضير قوائم بأسماء أصحاب الأسر الفلسطينية الفقيرة والتي تقوم الدراسة بدراسة أحوالها بشكل جيد، من خلال أبحاث ميدانية، ويتم صرف 100$ للاسرة الواحدة بعد الاتفاق بتحويل الأموال من الجهات الإسرائيلية، على أن يتم صرفها بالرقم المدني من مكاتب البريد المنتشرة في القطاع.

موعد صرف منحة قطر لشهر أغسطس

ترقب سكان القطاع صرف المنحة التي كانت تصرف لهم من قبل بشكل شهري نظرا لأحوال سكان القطاع المعيشية، وتأخر صرف تلك المنحة لمدة شهرين متتاليين بسبب تعنت الجهات الإسرائيلية بعد العدوان على القطاع، وتوصلوا في وقت سابق لاتفاق مبدئي بأن لا يتم تسليم أموال للقطاع ويتم التسليم في هيئة قسائم شراء سلع استهلاكية بما قوبل بالرفض من الجهات المسؤولة بالقطاع، حيث طالبت بصرف المبالغ النقدية ليشتري بها المواطن ما يشاء ويدفع الإيجارات وما إلى ذلك، وفي آخر الأخبار، وبالاتفاق مع الجهات القطرية تم الموافقة على صرف المنحة القطرية في مطلع شهر أغسطس 2021.

تبدا الخطوات بأن يقوم المواطن بالدخول على رابط الاستعلام الحكومي. يقوم بكتابة رقم الهوية الوطنية الخاصة به. يتم كتابة تاريخ الميلاد. يبدأ الاستعلام. من الهام بداية الاستعلام بعد أن يتم تفعيل الخدمة والتي لم يتم تفعيل الرابط الخاص بالاستعلام حتى الآن.

خطوات الاستعلام عن صرف 100$ عبر رابط فحص منحة قطر query.gov.ps