رابط مباشر// استخراج نتيجة الدبلومات الفنية 2021 برقم الجلوس عبر موقع nategafany.emis.gov.eg

يزداد البحث عن نتيجة الدبلومات الفنية 2021 برقم الجلوس عبر البوابة المصرية للتعليم الفني، حيث يمكن للطلبة الآن معرفة نتيجة الدبلومات الفنية برقم الجلوس من خلال موقع مخصص للنتائج برقم الجلوس حيث تم إعلان أسماء الأوائل في جميع شعب التعليم الفني ، نتيجة شهادة الثانوية فني صناعي، نتيجة الشهادة الثانوية فني زراعي، نتيجة دبلوم التجارة، والفني الفندقي.

نتيجة الدبلومات الفنية 2021 برقم الجلوس

بعد انتهاء طلبة التعليم الفني بجمهورية مصر العربية والطلبة والطالبات في بحث مستمر عن نتائج نهاية العام الدراسي الحالي 2020-2021، وكيفية الحصول على النتائج برقم الجلوس، وقد تمت عمليات التصحيح لجميع المواد الدراسية بدقة متناهية لكي يأخذ كل طالب حقه من الدرجات ثم تمت عميات التجميع والمراجعة وبعدها تم اعتماد النتائج من قبل سيادة الوزير وزير التربية والتعليم والتعليم الفني الدكتور طارق شوقي، ويمكن للطلبة الحصول على نتائج نهاية السنة الدراسية برقم الجلوس من خلال المواقع الرسمية لوزارة التربية والتعليم.

رابط استخراج النتيجة

يمكن للطلبة والطالبات بالتعليم الفني بجميع فئاته الصناعي والتجاري والزراعي والفندقي، الحصول على نتيجة الدبلومات الفنية من خلال:

نسبة النجاح في التعليم الفني التجاري 72.40% بزيادة مقدارها 13.52% عن العام الماضي.

نسبة النجاح في التعليم الفني الثانوي الفندقي 88.38% بزيادة مقدارها 8.43% عن نظيرتها في العام الماضي.

وأيضا نسبة النجاح في التعليم الفني الزراعي 53.72% بزيادة مقدارها 5.46% عن العام الماضي.

كما أن نسبة النجاح في شهادة التعليم الفني الصناعي 71.50% بزيادة مقدارها 6.13% عن العام الماضي.

نسب النجاح لهذا العام لنظام الثلاث سنوات