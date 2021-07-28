الحريرى: نادم على التسوية التى أوصلت ميشال عون للرئاسة

جدة - نرمين السيد - أعرب الرئيس السابق للحكومة اللبنانية، سعد الحريرى، عن شعوره "بالندم" على التسوية التى أوصلت ميشال عون إلى رئاسة الجمهورية، مشددا على دعم نجيب ميقاتى فى تشكيل الحكومة، داعيا أيضا إلى رفع الحصانات عن الجميع فى قضية انفجار مرفأ بيروت.





قال الحريرى فى لقائه مع "سكاى نيوز عربية"، إن "مصلحة لبنان تكمن فى أن ينجح الرئيس ميقاتى فى تشكيل الحكومة"، مضيفا: "نحن ندعمه بقوة". وأشار الحريرى إلى شعوره بالندم بشأن التسوية التى أوصلت ميشال عون إلى رئاسة الجمهورية، قائلا: "لم أكن أتوقع بحياتى أن يكون بهذه النفسية، لكنى أبرمت التسوية لوقف الانهيار والاقتتال". وأضاف الحريرى: "المشكلة بالنسبة لتشكيل الحكومة تكمن بوجود فريق يواصل فرض شروطه، ويريد حكومة يوجه وزراءه فيها عبر الهاتف حتى يعطل عمل الحكومة. وأنا لن أعمل وفق هذه الشروط". وفيما يتعلق باتفاق الطائف، قال الحريرى: "نحن ضد تغيير اتفاق الطائف، لكن مواقف بعض الأحزاب من تسعى لتثبيت الفراغ"، مضيفا أن مشكلتنا مع متطرفين كتنظيم الإخوان أنك لو لم تكن منهم سيعتبرونك خارجا عن الدين.

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