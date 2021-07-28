مصر تعبر لربع نهائي طوكيو.. و"مواجهة الموت" بانتظارها

نجح المنتخب الأولمبي المصري في "ألمهمة الصعبة"، وتأهل للدور ربع النهائي من مسابقة كرة القدم في أولمبياد طوكيو، بعد يوم "درامي" الأربعاء.

وبهدفين نظيفين، استطاع أولمبي "الفراعنة" الانتصار على أستراليا، بنتيجة 2-0، في آخر مباريات المجموعة الثالثة، ليتأهل للدور ربع النهائي، بعد أن فشل بتحقيق أي انتصار في مواجهتيه الأوليتين.

وسجل أحمد ياسر ريان الهدف الأغلى لمصر، في الدقيقة 44، بعد فاصل مهاري رائع من الجناح رمضان صبحي، الذي مرر لريان، قبل أن يضيف عمار حمدي الهدف الثاني في الدقيقة 85، ليقضي على آمال أستراليا.

وقدم المنتخب المصري أداء دفاعيا صلبا في الشوط الثاني، ليغلق المنافذ أمام أستراليا، وينجح بالتأهل.

مواجهة "الموت"

وحل المنتخب المصري ثانيا في المجموعة الثالثة، بفارق هدف واحد عن منتخب الأرجنتين، الثالث، الذي تعادل بنتيجة 1-1 مع إسبانيا المتصدرة.

وسجل ميكيل ميرينو الهدف الوحيد لإسبانيا، في الدقيقة 68، قبل أن يعادل الأرجنتيني توماس بالمونتي بالدقيقة 87، ليتصدر "الماتادور" الإسباني المجموعة الثالثة، ويتأهل مع المنتخب المصري.

وتنتظر الأولمبي المصري مواجهة تمثل "كابوسا" حقيقيا، أمام منتخب أولمبي البرازيل، في الدور ربع النهائي.

وسيلاعب المنتخب المصري خصمه البرازيلي المتألق، يوم السبت المقبل، في سايتاما، في الساعة الثانية عشر ظهرا بتوقيت القاهرة.

ومن ناحية أخرى تأهل منتخبا اليابان والمكسيك، عن المجموعة الأولى، بعد انتصارهما على فرنسا وجنوب أفريقيا.