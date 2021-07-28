أخبار اليمن : الرهوي يشيد بما تشهده الحديدة من تطور خدمي وتنموي

الرهوي يشيد بما تشهده الحديدة من تطور خدمي وتنمويأشاد عضو المجلس السياسي الأعلى أحمد غالب الرهوي بما تشهده محافظة الحديدة من تطور في الجوانب الخدمية والتنموية.

وأكد الرهوي في اجتماع المكتب التنفيذي لمحافظة الحديدة اليوم، أهمية تقييم الخطة المرحلية السابقة للرؤية الوطنية لبناء الدولة اليمنية الحديثة ومتابعة مستوى تنفيذ المشاريع والبرامج المخطط لها في خطة 2021م.

وحث على تكامل الجهود في إطار التخطيط التشاركي للخطة المرحلية 2021-2025 بما يلبي احتياجات المواطنين في المحافظة.

فيما استعرض محافظ الحديدة محمد عياش قحيم، ما تم إنجازه من مشاريع تنموية في مختلف القطاعات الخدمية والصعوبات التي واجهت سير عمليات التنفيذ، في ظل ما تشهده المحافظة من اعتداءات وخروقات مستمرة لاتفاق ستوكهولم.

وتطرق إلى التحديات التي تواجه السلطة المحلية بالمحافظة جراء انقطاع الكهرباء، خاصة المؤسسات الخدمية من المياه والمستشفيات ومراكز الغسيل الكلوي والنظافة.

وثمن المحافظ قحيم اهتمام قائد الثورة ورئيس المجلس السياسي الأعلى وحرصهم على توفير الخدمات للمواطنين من خلال توجيهاتهم ودعمهم لجهود تحسين الخدمات بالمحافظة.

وأكد حرص قيادة المحافظة على العمل بمختلف الإمكانيات والطاقات لمعالجة مشكلة الكهرباء خصوصا في فصل الصيف والعمل على كل ما من شأنه تجاوز الصعوبات التي فرضها العدوان باحتجاز سفن المشتقات النفطية.

وحث مدراء المكاتب التنفيذية على مضاعفة الجهود بما يسهم في النهوض بالأداء التنموي والإصلاح الإداري والخدمي لتلبية احتياجات المواطنين ومتطلبات التنمية المحلية.

وفي الاجتماع الذي حضره القائم بأعمال وزير حقوق الإنسان علي الديلمي ووكيل المحافظة المساعد علي الكباري وعضو لجنة تنسيق إعادة الانتشار اللواء محمد القادري، استعرض عدد من مدراء المكاتب التنفيذية، تقارير الأداء والصعوبات التي واجهت سير الأداء والحلول والمعالجات التي تم اتخاذها في ظل الإمكانات المتاحة.