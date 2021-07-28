أخبار اليمن : الأمطار تخرج بعض أقسام مستشفى حكومي بصنعاء عن الخدمة

الأمطار تخرج بعض أقسام مستشفى حكومي بصنعاء عن الخدمةأخرجت الأمطار الغزيرة التي من الله تعالى بها على العاصمة صنعاء في الآونة الأخيرة، عدداً من أقسام في مستشفى الثورة العام في العاصمة صنعاء عن الخدمة.

وذكر رئيس مستشفى الثورة العام بأمانة العاصمة، الدكتور عبدالملك جحاف أن عدداً من أقسام المستشفى تضررت وتوقف العمل في بعضها جراء الأمطار الغزيرة.

ونقلت وكالة الأنباء اليمنية “سبأ” أمس عن الدكتور جحاف ، قوله : إن الأضرار طالت أقسام عمليات النساء والولادة وجزء من العمليات الكبرى والطوارئ ومركز العيون والقسطرة وذلك نتيجة تقادم المبنى وعدم ترميمه منذ فترة طويلة نتيجة تداعيات العدوان والحصار التي انعكست على مختلف القطاعات الخدمية.

وأكد أن الهيئة ستنفذ معالجات سريعة وعاجلة لتجاوز الأضرار التي لحقت بالأقسام آنفة الذكر حتى يتم ترميمها وإعادة تأهيلها في إطار الترميم الشامل لمبنى الهيئة بما يضمن استمرار خدماته.

ودعا جحاف منظمتي الصحة العالمية واليونيسف إلى المساهمة في ترميم وصيانة مبنى هيئة مستشفى الثورة.. كونه المستشفى المركزي لاستقبال حالات الطوارئ لمختلف المحافظات.

من جهته ناشد مدير الخدمات بهيئة المستشفى خالد العقيدة, كافة المنظمات والجهات ذات العلاقة إلى المبادرة بدعم الجهود والمعالجات الطارئة والضرورية لتجنب تأثيرات تلك الأضرار على مستوى الخدمات التي يقدمها المستشفى.

وكانت عدد من المحافظات اليمنية شهدت منذ أكثر من اسبوع أمطاراً غزيرة أدت إلى تدفق السيول بشكل كبير والتسبب في بعض الاضرار لعدد من المباني والمزارع والطرقات وغيرها.

