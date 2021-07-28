للسعودي والمقيم قسط مبالغ مالية كبيرة وبدون كفيل من شركة اليسر للتمويل بالمملكة

للسعودي والمقيم قسط مبالغ مالية كبيرة وبدون كفيل من شركة اليسر للتمويل بدون كفيل، والتقسيط الميسر المريح ، ثم يمكنك أن تحصل عل تمويل شخصي فوري وسريع، من شركة اليسر للتمويل، حيث توفر الشركة التمويل بهامش ربحي تنافسي، وتسهيلات في السداد، ويمكن الاستفادة منه للمواطن والمقيم، بإجراءات سريعة وفورية، وهى من اهم شركات التمويل بالمملكة، والتي توفر تمويلات متمشية مع أحكام الشريعة الإسلامية، وتعمل هذه التمويلات علي تلبية احتياجات الأفراد والشركات والمشاريع الصغيرة، وسنتكلم في هذا المقال، ومن موقع ثقفني، علي الامتيازات التي تقدمها الشركة للعملاء الراغبين في طلب التمويل الشخصي بدون كفيل، ثم سنتعرف علي الشروط والمستندات المطلوبة للحصول علي التمويل من الشركة.

للسعودي والمقيم قسط مبالغ مالية كبيرة وبدون كفيل من شركة اليسر للتمويل

ثم من اهم المزايا التي تقدمها شركة اليسر للإجارة والتمويل للعملاء، من خلال التمويل الشخصي المتاح للشركة في المملكة:

متوافق مع أحكام الشريعة الإسلامية. تقدم تمويل بمبالغ تصل إلي 300 ألف ريال سعودي. ثم يمكن الاستفادة منه المواطن والمقيم. هامش ربح تنافسي. أقساط ميسرة تصل إلي ستون شهرا. يمكن الاستفادة منها المواطنين المتقاعدين. بدون كفيل وبأقساط ميسرة. الحصول علي التمويل بسهولة ويسر وسرعة.

لا يقل عمر المتقدم عن واحد وعشرون عاما ولا يزيد عن ستون عاما. ثم لا يقل الراتب الشهري للمواطن عن خمسة الآف ريال سعودي. أما إذا كان مقيما لا يقل الراتب عن ستة الآف ريال. إذا كان متقاعدا لايقل عمرة عن سبعون عاما. ثم إذا كان مواطنا يجب أن تكون مدة الخدمة ثلاث شهور. أما إذا كان مقيما مدة العمل لا تقل عن ستة اشهر.

هوية وطنية سارية المفعول. العنوان الوطني للعميل. خطاب تعريف بالراتب للموظف في القطاع الخاص. ثم كشف حساب بنكي للعميل المتقدم للحصول على تمويل شخصي. أما إذا كان المتقدم مواطنًا متقاعدا ، يلزم تقديم استمارة خصم.

التقديم من خلال الرابط الإلكتروني المذكور سابقا. تعبئة نموذج الطلب بكافة البيانات الشخصية المطلوبة. تقديم كافة الأوراق والمستندات اللازمة لاستكمال الطلب. إرسال، مراجعة الطلب والرد عليك في خلال اربع وعشرون ساعة.

شروط التقديم على تمويل شخصي بدون كفيل من شركة اليسرالمستندات المطلوبة لتمويل شركة اليسر بدون كفيلطريقة التقديم على طلب قرض اليسر بدون كفيل