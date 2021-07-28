عاجل فتح موقع التسجيلات الجامعية 2021 ORIENTATION esi dz الأولية

لقد تم تفعيل رابط التسجيلات الجامعية 2021 ORIENTATION esi dz في الجزائر وكان ذلك في 27 جويلية 2021، مما زاد من نسبة البحث من قبل الطلاب أولياء الأمور والغرض من ذلك أن يتم التسجيل في الجامعات الأولية لعام 2022، وسوف نعرض لكم في الأسطر القادمة رابط التسجيل وأهم التفاصيل.

رابط موقع التسجيلات الجامعية 2021 ORIENTATION esi dz

لقد تم الإعلان على أن التسجيلات الجامعية الأولية لهذا العام سوف تكون إلكترونية.

والغرض من ذلك أن يتم التسهيل على المواطنين، وكذلك فإنها تعتبر وسيلة للحد من الوباء واتخاذ الاحتياطات الوقائية.

لقد ذكر المسؤولين أن عملية التسجيل مستمرة إلى منتصف سبتمبر؛ لهذا السبب فإنه يمكن إلى جميع الطلاب والطالبات التسجيل.

من خلال الدخول على موقع التسجيلات، ويتطلب التسجيل استخدام الرقم السري والرقم الخاص بالتسجيل ومن ثم يتم إضافة الرغبات.

التسجيلات الجامعية الأولية 2021/2022 بالجزائر

إن جعل التسجيل يتم بشكل إلكتروني تعتبر من الوسائل الفعالة التي تسهل على الطلاب التسجيل.

ولقد ذكر المسؤولين على أنه يجب على الطلاب الفائزين في مرحلة البكالوريا العمل على أن يتم سد الرغبات وتحديد التخصصات التي تتناسب معهم.

ولقد تم تقسيم التسجيل على ثلاث مراحل رئيسية حتى تتم مهمة التسجيل بشكل مرتب وبناء على خطة.

الأوراق المطلوبة في موقع التسجيلات الجامعية الأولية

حتى يتمكن الطلاب من التسجيل على الموقع المخصص لتسجيلات الجامعية الأولية.

وحتى يتمكن الطلاب من الوصول إلى المراحل النهائية في التسجيل.

فإنه يجب على الطلاب خلال مرحلة التسجيل أن يتم إرفاق مجموعة من المستندات، والتي تتمثل فيما يلي:

تقديم نسخة من نتيجة البكالوريا.

تقديم صورتين شخصيتين.

كذلك يتم تقديم حقوق التسجيل.

موعد المرحلة الثالثة والأخيرة في التسجيلات الجامعية الأولية

بناء على التعليمات التي قد صدرت من وزارة التعليم العاليم العالي، على أن المرحلة الأخيرة وهي المرحلة الثالثة سوف تكون بين 4 إلى 9 من شهر سبتمبر.

وسوف يتم تحديد موعد مخصص إلى الحالات الخاصة وغالبًا فإن هذا الموعد سوف يكون في الفترة بين 11 إلى 19 سبتمبر.

ختامًا لقد عرضنا لكم أهم المعلومات حول التسجيلات الجامعية 2021 ORIENTATION esi dz والتي يرغب العديد من الطلاب أن يتعرف عليها، حتى يتمكن من التسجيل في الوقت المحدد وبالطريقة الصحيحة.