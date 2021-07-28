

الاستعلام عن نتيجة الدبلومات الفنية لعام 2021 بواسطة رقم جلوس الطالب،ظهرت نتائج الدبلومات الفنية للعام الدراسي 2020

وقد تم اعتمادها من معالي الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني.

وقد أعرب سيادته عن فرحته بتقديم التهاني للطلاب الأوائل لطلاب الدبلومات الفنية متمنيا لهم مزيد من النجاح والتوفيق قي حياتهم.

الجدير بالذكر أن إجمالي عدد الطلاب الذين قاموا بأداء الامتحانات بلغ عددهم 776020 وقد تم اعتماد النتيجة على النحو التالي

التعليم الفني الصناعي تم اعتماد نسبة النجاح بنسبة 71.5 % بمعدل زيادة عن العام السابق 6.13%.

تم اعتماد نسبة النجاح التعليم الفني التجاري بنسبة 72.40% بمعدل زيادة عن العام السابق 13.52%.

أما بالنسبة التعليم الفني الفندقي فقد تم اعتماد نسبة النجاح بنسبة 88.38% بمعدل زيادة عن العام السابق 8.43%.

التعليم الفني الزراعي تم إعماد نسبة النجاح بنسبة 53.72% بمعدل زيادة عن العام السابق 5.46%.

نظام المداس التكنولوجيا التطبيقية نظام مستحدث وتلك أول دفعة يتم تخريجها هذا العام بنسبة نجاح 89.79%

وتلك النسبة عبارة عن ثلاث مدارس فقط .

تم اعتماد نسبة النجاح بمدارس التعليم والتدريب المزدوج بنسبة 85.44%

بمعدل زيادة عن العام السابق 5.72%.

تم اعتماد نتيجة مدارس الإعداد المهني بكافة أنواعها من تعليم فني ” صناعي”و”زراعي”و”فندقي” بنسبة نجاح42.82%

بمعدل زيادة عن العام السابق 3.17%.

تم اعتماد نتيجة التعليم الفني الصناعي نظام الخمس سنوات بنسبة نجاح 79.06% بمعدل زيادة عن العام السابق 5.23%.

نسبة نجاح التعليم الفني التجاري نظام الخمس سنوات95.53 % بمعدل زيادة عن العام السابق 1.77%.

نتيجة التعليم الفني الزراعي نظام الخمس سنوات تم اعتمادها بنسبة نجاح 60.99 بانخفاض عن العام الماضي 3.14%.

تم اعتماد نتيجة التعليم الفني الفندقي نظام الخمس سنوات بنسبة نجاح 76% بمعدل زيادة عن العام السابق 17.29%.

مدارس التعليم الفني لطلاب الدمج

تم اعتماد نتيجة التعليم الفني لطلاب الدمج بنسبة 87.94%

الجدير بالذكر فى سياق ذلك الموضوع أن نوضح أن امتحانات الدور الثاني للدبلومات الفنية ستكون فى منتصف شهر أغسطس 2021

وأن إجمالي عدد الطلاب فى الدور الثاني “212391” بنسبة 27.37%.

أما الراسبون فقد بلغ إجمالي عددهم “32565” بنسبة 4.20%.

رابط الدبلومات الفنية لعام 2021

تم الإعلان عن رابط الحصول على نتيجة الدبلومات الفنية والدرجات عبر رابط موقع وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني

من قبل الوزارة وذلك حرصا منهم على التسهيل والتيسير على الطلاب وأولياء الأمور، وإليكم كيفية الحصول على النتيجة والدرجات.

الدخول على رابط وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني من خلال ذلك الرابط البوابة المصرية للتعليم الفني.

نضغط على استعلام عن نتيجة الدبلومات الفنية.

نقوم بتحديد نوع الدبلوم الفني.

تحديد نظام الدبلوم الفني ثلاث سنوات أم خمس سنوات.

يتم تسجيل بيانات الطالب.

تسجيل اسم المدرسة والإدارة التعليمية التابعة لها.

كتابة رقم جلوس الطالب.

النقر على استعلام.

خطوات الحصول على نتيجة الدبلومات الفنية لعام 2021

سوف تظهر لكم الدرجات التي حصل عليها الطالب والمجموع الكلى والنسب المئوية.