بلينكن: أفغانستان ستصبح دولة منبوذة إذا فرضت طالبان سلطتها بالقوة

جدة - نرمين السيد - وأضاف بلينكن فى مؤتمر صحفى مشترك عقد مع نظيره الهندى سوبراهمانيام جايشانكار، أن واشنطن "تدعم مفاوضات السلام الجارية بين الأطراف الأفغانية من أجل دولة تمثّل الشعب".
وتابع بأن أفغانستان ستكون "دولة منبوذة" في حال سيطرت حركة طالبان على الحكم بالقوة.
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