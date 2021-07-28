بعد انتشار فيروس كورونا المستجد سارعت الكثير من دول المختلفة، إلى منع مواطنيها من السفر الى خارج البلاد و قدوم المسافرين إليها من دول أخرى تجنبا لتفشى العدوى، وقد عملت المملكة على اتباع نفس النمط و تنفيذ جميع الإجراءات التي من شأنها حماية صحة المواطنين و الحفاظ على أمنهم و سلامتهم، و كان من أبرز تلك الإجراءات قصر الحج هذا العام على المواطنين والمقيميين في المملكة، و منع سفر المواطنين إلى عدد من دول العالم لارتفاع نسب الإصابات فيها، و خاصة مع ظهور سلالة جديدة من الفيروس تحورت بشكل جديد، ولكن و برغم كافة التحذيرات فقد سجلت الاحصائيات مخالفة عدد من المواطنين لتحذيرات منع السفر الى تلك الدول، و هو ما يعد مخالفة صريحة لكافة التعليمات التي أصدرتها وزارة الداخلية من أجل سلامة المواطنين.

ما هو عقاب المواطنين الذين سافروا إلى دول محظور السفر إليها؟ الداخلية تجيب

و حول كيفية قيام الدولة بعقوبة كل من قام بمخالفة التعليمات سابقة الذكر، فقد صرح اليوم أصدر اليوم الحساب

الرسمي لوزارة الداخلية، على موقع التغريدات ” تويتر” بأنه بناء على استمرار تفشي الجائحة و تحور الفيروس

و ما سبق الإعلان عنه حول تحذير الدولة من السفر إلى عدد من الدول، و توارد معلومات حول سفر عدد من

المواطنين إلى تلك الدول التي تم حظر السفر إليها، مما يعد مخالفة صريحة وتحايل على الأوامر الصادرة

من الجهات الرسمية، سوف يتعرض الى عدد من العقوبات .

و عن العقوبات التي يتعرض لها المخالف فهي : أن كل شخص يثبت تورطه في مخالفة التعليمات

سوف يتعرض الى المساءلة القانونية بالإضافة الى العقوبات الشديدة في حال عودته، كما سيتم منع

المخالف من السفر إلى خارج المملكة لمدة تصل الى ثلاث سنوات

جدير بالذكر أن وزارة الداخلية قد أكدت على استمرار أوامر منع السفر الى خارج البلاد، إلى أي

من الدول التي تم الإعلان عنها سواءً تم السفر بشكل مباشر أو من خلال السفر إلى دولة أخرى.

ما هي الدول التي أعلنت وزارة الداخلية عن منع السفر اليها ؟

وإليكم أحبتي أهم الدول التي أعلنت الداخلية عن منع السفر إليها ، و هي كالتالي :

الدول التي لم تتم حتى اليوم السيطرة على انتشار الجائحة فيها

أي دول ثبت حدوث انتشار سلالة الفيروس المتحور فيها.

وفي النهاية فقد طالبت وزارة الداخلية المواطنين، بضرورة توخي الحذر التام والابتعاد نهائيا عن التواجد

في أي من المناطق التي تعرف حاليا بعدم الاستقرار أو إنها تشهد حدوث انتشار للفيروس، كما أهابت

المواطنين بأهمية اتباع المواطنين لجميع الإجراءات الاحترازية في أماكن تواجدهم.