رابط فحص 100 دولار.. طريقة الاستعلام عن المنحة القطرية عبر موقع query.gov.ps

رابط فحص 100 دولار، من أكثر الأمور التي يبحث عنها الكثير من أهل فلسطين، وخاصة من سكان قطاع غزة هذه الأيام هي المنحة التي تقدمها لهم قطر كل شهر، لمعاونتهم على الظروف الصعبة التي يعيشونها خلال الفترة الحالية، ومن خلال التقرير التالي سنوافيكم بأهم التفاصيل التي جاءت في ذلك.

رابط فحص 100 دولار

تتزايد عمليات البحث بشكل مكثف عن رابط فحص 100 دولار لمعرفة تفاصيل الصرف وموعده، ولكن لم تعلن وزارة الاتصالات بقطاع غزة حتى هذا الوقت عن تفعيل الرابط الخاص بالفحص، وقد ذكرت بعض من وسائل الإعلام سبب ذلك وأرجعته إلى الاحداث الأخيرة التي شهدها القطاع ، ولكن أكدت بعض المصادر المسؤولة أنه سوف يتم تفعيل الرابط واتاحة صرف المنخة لمستحقيها في أقرب وقت ممكن.

رابط فحص 100 دولار للإستعلام عن المنحة القطرية

كذلك أعلنت وزارة الاتصالات بقطاع غزة أنه في حالة تفعيل رابط فحص 100 دولار المقدمة من الدولة القطرية لمساعدة ومعاونة المواطنين في فلسطين من المتضررين من الحصار، يمكن لجميع المستفيدين الاستعلام عن تفاصيل المنحة بكل سهولة بشكل إلكتروني عن طريق اتباع الخطوات التالية:

أولاً يقوم المستعلم بالذهاب إلى الرابط الرسمي الخاص بفحص 100 دولار . ثم يقوم بالنقر على أيقونة المنحة القطرية. بعد ذلك يجب كتابة رقم الهوية الموجود في بطاقة التعريف الشخصية في المكان المخصص لها. كذلك يجب كتابة تاريخ الميلاد الخاص بالمستفيد في الخانة المخصصة. وأخيراً يقوم بالضغط على أيقونة استعلام.

ستظهر على الفور كافة التفاصيل الخاصة بالمنحة، وموقف المستعلم عنه من صرف المنحة.

شروط الحصول على المنحة القطرية

أعلنت هيئة التأمينات الاجتماعية في فطاع غزة عن مجموعة من الشروط التي يجب أن يستوفيها الشخص لاستلام المنحة وذكرت تلك الشروط والتي تتمثل فيما يلي: