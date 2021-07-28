خطوات التسجيل ورابط موقع التسجيلات الجامعية الاولية 2021 الجزائر شهادة البكالوريا الجدد

تعلن وزارة التعليم العالي والبحث العلمي الجزائرية عن فتح باب التقديم الأولي لمن حصل على درجة البكالوريا بنجاح في جلسة يونيو 2021 لامتحان درجة البكالوريا في امتحان شهادة التعليم الثانوي، حيث تم الإعلان عن تقويم التسجيلات الجامعية الاولية لحاملي درجة البكالوريا الجدد نهاية يونيو 2021، والجدير بالذكر بأنه لا يزال هناك وقت للتسجيل الجامعي بعد إعلان نتائج برامج درجة البكالوريا في جوان عبر الموقع الإلكتروني لديوان الامتحانات والمسابقات الوطنية كما يسمح للطلاب الراسبين في درجة البكالوريا بسحب إعلان نقاط البكالوريا الخاص بهم، وفي نفس الوقت استلام إعلان بسحب النقاط الناجحة من المدرسة الثانوية، وكذلك الانسحاب من مجلس إدارة إعلان نقاط الطلاب الناجحين مجانا للطلاب الحاصلين على درجة البكالوريا، لذلك سوف نشرح لكم في هذا المقال ومن خلال موقعنا ثقفني طريقة التسجيل ورابط موقع التسجيلات الجامعية الاولية الجزائر 2021.

يمكن للطلاب الناجحين الحاصلين على درجة البكالوريا في يونيو 2021 بدء عملية التسجيل الأولية في الجامعة التي تبدأ من الساعة 17:00 يوم الثلاثاء 27 يوليو بتوقيت الجزائر للطلاب المعرفة بجميع المواد الدراسية من خلال موقع التسجيل كخطوة أولى في عملية التسجيل لحاملي درجة البكالوريا.

يستمر تقويم التسجيل الجامعي كما أعلنت عنه وزارة التعليم العالي سابقا، حيث نجحت باقي الجامعات في تسجيل الطلاب بدءا من 27 يوليو، والشيء الجدير بالذكر هو تقويم التسجيل بالنسبة للمرحلة الأولى من الجامعة يكون التسجيل الأولى على النحو التالي:

التسجيل الأولي عبر الإنترنت: 27-29 يوليو.

تأكيد التسجيل الأولي عبر الإنترنت: 30-31 يوليو.

التعامل مع الرغبات: 1-8 أغسطس.

إعلان النتائج الترحيبية: مساء اليوم الثامن من أغسطس.

قد أعلنت وزارة التعليم العالي الجزائرية عن رابط الموقع الإلكتروني الرسمي الخاص بالتسجيل لحاملي البكالوريا في جميع تخصصات الخاصة بالتسجيلات الجامعية لجميع الطلاب في جميع التخصصات، حيث يستطيع كل طالب الدخول إلى الموقع الرسمي للتسجيلات الجامعية الاولية 2021 من خلال هذا الرابط www orientation-esi.dz.

موقع التسجيلات الجامعية الاولية مفتوح الآن لحاملي درجة البكالوريا حتى يتمكنوا من التسجيل في التخصص الذي يرغبون في دراسته، منها 10 تخصصات متاحة للطلاب للتسجيل ويمكن إعادة تأكيدها ابتداء من 30 يوليو سيتم الإعلان عن عملية التعامل مع رغبات حاملي شهادة البكالوريا، وأخيرا سيتم إعلان نتائج التوجيه طلاب درجة البكالوريا في الجامعة الذين سجلوا الرغبة في 3 أغسطس التسجيل المبدئي لحاملي شهادة البكالوريا من خلال موقع التسجيلات الجامعية الاولية الجزائر من خلال الخطوات التالية: