رسميا موعد فتح الطيران بين مصر والسعودية

الكثير من العمالة في المملكة العربية السعودية من الجنسية المصرية وقد عادوا إلى مصر في الإجازة التي حددت لهم ولكن وفق الإجراءات التي اتخذتها مختلف الدول بسبب فيروس كورونا المستجد فقد تم غلق باب الطيران بين مصر والسعودية من أجل حماية مواطنيها من فيروس كورونا ينتظر الجميع موعد فتح طيران بين مصر والسعودية.

وتبعًا لذلك الأمر فقد تم إيقاف مصالح هؤلاء الأشخاص داخل المملكة ولن يستطيعوا السفر، ويتساءل الكثير منهم عن الموعد الخاص بفتح الطيران بين مصر والسعودية لأداء العمرة، وهذا الموضوع سوف أتحدث عنه فيما يلي بشيء من التفصيل.

موعد فتح الطيران بين مصر والسعودية

عدد كبير ممن يعمل داخل المملكة العربية السعودية مصريين ويترقبون الموعد الذي سوف يتم فيه فتح الطيران بين مصر والسعودية من أجل العودة لأهلهم لرؤيتها ومنهم من سافر إلى مصر لقضاء الإجازة ويريد العودة إلى عمله مرة أخرى، والبعض الأخر ينتظر موعد استقبال لأداء العمرة من خارج المملكة ويبحث ماهي الشروط التي يجب توافرها.

وقد صدرت بعض الأمور بشأن هذا الأمر من قبل وزارة الطيران بالمملكة العربية السعودية، وذلك لما أخبرت به وزارة الصحة بالسعودية، وقالت بأن أعداد المصابين في حالة انخفاض مستمر وأن الفيروس ليس نشط في هذه الفترة فتبعًا لذلك قالت وزارة الطيران بأنه سوف يتم فتحه في القريب العاجل، وذلك خلال في مطلع شهر أغسطس المقبل.

الشروط اللازمة للسفر من مصر إلى السعودية لأداء العمرة

سيتم بداية من يوم 10 أغسطس بداية عودة العمرة للمعتمرين من خارج السعودية وهناك بعض الشروط التي يجب أن تتوافر في الشخص الذي يريد السفر إلى السعودية، ومن ضمن تلك الشروط ما يلي:

أول شرط وهو أهم شرط يجب على أن يكون عمر الشخص يتعدى 18 عام. كما يجب أن يتلقى الشخص التطعيم الخاص بفيروس كرونا ويجب أن يتناول جرعتين على الأقل كما يجب أن تكون أوراق التطعيم مصاحبة له في المطار. كما يجب أن يحضر المسحة أيضًا الخاصة بفيروس كرونا، ويجب أن لا يتعدى موعد صدورها الثلاثة أيام. تشترط وزارة الحج والعمرة للقادمين من الخارج لتأدية العمرة أيضا أحضار شهادة تحصين معتمدة من جهات رسمية في بلد المعتمر.

موعد فتح الطيران بين مصرو السعودية، عبر موقع ثقفنى.