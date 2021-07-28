موقع وزارة التربية الوطنية الجزائرية للتعرف على “نتائج البكالوريا” 2021 لجميع الطلاب

موقع وزارة التربية الوطنية الجزائرية، بالتزامن مع انتظار الكشف عن نتائج البكالوريا في كافة ولايات الجزائر لعذا العام الدراسي 2021، الذي شهد الكثير من الاحداث والتداعيات التي خلفها فيروس كورونا المستجد، بدأت عمليات البحث في التزايد عن الرابط الذي اطلقته وزارة التربية الوطنية لإعلان النتائج من خلاله، وذلك بعد ان اعلنت الوزارة عن تفعيلها لعدة روابط لإتاحة الاستعلام عن النتائج بشكل الكتروني، يأتي في مقدمة تلك الروابط، الرابط الرسمي لوزارة التربية الوطنية، وكذلك رابط الديوان الوطني، بالإضافة إلى إطلاقها لمنصة فضاء اولياء الكلاب لتسهل على أولياء الأمور الاستعلام عن نتائج ابنائهم بكل سهولة.

موقع وزارة التربية الوطنية الجزائرية

ينتظر الكثير من الطلاب وأولياء الأمور الآن موعد الكشف عن نتائج البكالوريا لهذا العام الدراسي، وعليه فقد أعلنت وزارة التربية الوطنية الجزائرية على تفعيلها رابط موقع وزارة التربية الوطنية الجزائرية، ليتمكن كل من الطلاب وأولياء أمورهم من الاطلاع على معدلاتهم بكل سهولة ودون الاضطرار للنزول من المنزل وتعريض حياتهم للخطر، ومن الجدير بالذكر أنه كشف السيد الدكتور وزير التربية بدولة الجزائر عن ارتفاع نسب نجاح طلاب شهادة البكالوريا وأشار انها قد تجاوزت معدل 60%، وقد اشاد سيادته بأداء الطلاب وحسن تعاونهم في خلال هذا العام الدراسي الاستثنائي وخاصة في ظل الظروف العصيبة التي أثرت بكل تأكيد على نفسية الطلاب، ولكن حرصت الوزارة كل الحرص على توفير جو مناسب للطلاب يمكنهم من خلاله تقديم أفضل ما لديهم.

خطوات الاستعلام عن النتائج عبر موقع وزارة التربية الوطنية الجزائرية

أكد السيد وزير التربية الوطنية الجزائرية عن اتاحة موقع وزارة التربية الوطنية الجزائرية، وذلك للاستعلام عن نتائج الطلاب في كافة ولايات الجزائر وذلك من خلال اتباع بعض الخطوات البسيطة التي تتمثل فيما يلي:-