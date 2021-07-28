فيديو لحظة اعتقاله.. طالبان تعدم ممثلا أفغانيا شهيرا

انتشر على مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو للكوميدي الأفغاني الشهير، نزار محمد، يظهر اللحظات التي اقتادته فيها طالبان من منزله قبل أن تقتله.
ويظهر مقطع فيديو يظهر مسلحي طالبان وهم يصفعون ويتحرشون بالكوميدي الأفغاني الشهير خاشا زوان بعد أيام من العثور عليه ميتا في بلد تمزقه الحرب.
ويظهر مقطع الفيديو الصادم، الذي نشر على موقع تويتر الثلاثاء، مسلحين من طالبان يصفعان ويضايقان الممثل الكوميدي القندهاري نزار محمد، المعروف باسم "خاشا زوان"، على وسائل التواصل الاجتماعي بعد أيام من اكتشاف مقتله على أيدي مسلحين "مجهولين".
وكانت وسائل الإعلام الأفغانية المحلية ذكرت الأسبوع الماضي أن خاشا اعتقل من منزله ليلة الخميس ثم قُتل.
ووفقا لوكالة الأنباء المحلية، ألقت عائلة الممثل الكوميدي، الذي خدم في شرطة قندهار، باللوم على طالبان في جريمة القتل، غير أن الجماعة نفت في السابق أي تورط لها في الحادث.
وبحسب ما ورد، اعتقلت الجماعة المتطرفة خاشا، يوم الخميس الماضي، وربطته على شجرة وذبحته، حيث تم العثور على الممثل الكوميدي الشهير ملقى على الأرض مع شق الحلق.
وجاءت عملية القتل البشعة، التي تعرض لها خاشا على يد حركة طالبان، في الوقت الذي شنت فيه واحدة من أسوأ هجماتها في أفغانستان.
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