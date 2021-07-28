التسجيلات الأولية الجامعية في الجزائر عبر موقع وزارة التعليم العالي والبحث العلمي الجزائر orientation-esi.dz

التسجيلات الأولية الجامعية في الجزائر على الرابط التالي www.orientation.esi.dz، حيث يمكن لجميع الطلبة الناجحين والحاصلين على شهادة البكالوريا البدء في مرحلة التسجيل في احدي مؤسسات التعليم العالي بالجزائر، وذلك من خلال موقع تسجيلات حاملي شهادة البكالوريا علي شبكة الأنترنت، كما أعلنت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي بالجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية عن انطلاق التسجيلات الجامعية الأولية لعام الدارسي المقبل الجديد بشكل رسمي حيث يمكن لحاملي شهادة البكالوريا الدخول عبر الموقع الرسمي لتسجيل الرغبات الذي سوف نرفقه لحضراتكم اسفل هذه التدوينة.

التسجيلات الأولية الجامعية في الجزائر

يمكن لحاملي شهادة البكالوريا تسجيل الرغبات من خلال الدخول على الموقع الإلكتروني على الرابط الإلكتروني الموضح لكم داخل هذه المقالة، والذي من خلال يمكن الشروع في التسجيلات الجامعية الأولية عبر الموقع الرسمي الإلكتروني التابع لوزارة التعليم العالي والبحث العلمي ، حيث أوضح قطاع التعليم العالي والبحث العلمي بانه سوف يتم فتح التسجيل حتي نهاية الشهر الجاري، كما يدعوا جميع الطلاب الناجحين في البكالوريا بتوجه إلي القاعات المخصصة التي تقدم النصائح لتقديم وإدخال الرغبات وتأكيد التسجيلات ونسخ بطاقة الترشيح بعد الانتهاء من التسجيل.

موقع التسجيلات الجامعية الأولية

يُمكن لجميع الطلاب والطالبات الراغبين في البدء في إجراء التسجيلات الأولية الدخول عبر موقع التسجيلات الجامعية والتوجيه www.orientation-esi.dz علي شبكة الأنترنت حيث يمكن الولوج علي الروابط الموجودة أمامكم بالنقاط التالية وذالك من اجل الشروع في عملية تسجيل البيانات بشكل إلكتروني وذالك من خلال ملء استمارة الرغبات وفقا لضوابط والشروط التي وضعتها الوزارة للعام الدارسي المقبل.

وفي ذات السياق دعت وزارة التعليم الجزائرية جميع الطلبة الناجحين في بكالوريا بعدم كشف الأرقام الخاصة بكم لأي شخص، كما يرجي التأكد من استعلام دليل الطلاب والرقم السري، قبل البدء في مراحل التسجيل بالمؤسسات الجامعية والكليات، لمن لديه أسئلة حول التسجيلات الجامعية الأولية في هذه المرحلة المهمة لإدخال الراغبات يرجي تركها بالتعليقات بأسفل هذا المقال، وسوف نقوم بأسرع وقت ممكن برد عليها، حيث نتمنى لجميع طلابنا التوفيق والسداد.