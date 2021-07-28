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رابط نتيجة الدبلومات الفنية نظامي الثلاث والخمس سنوات برقم الجلوس 2021 م ، تزايدت معدلات البحث خلال الساعات القليلة الماضية عن الاستعلام عن نتائج الدبلومات الفنية ( تجاري، صناعي، زراعي، فندقي ) بجمهورية مصر العربية، عقب إعلان وزير التربية والتعليم الدكتور طارق شوقي قرب موعد صدور نتائج امتحانات الدبلومات الفنية نظامي الثلاث سنوات ونظام الخمس سنوات لهذا العام، فقد أدى طلاب وطالبات الثانوية الفنية هذا العام امتحانات نهاية العام وسط اجراءات احترازية شديدة اتبعتها وزارة التربية والتعليم بالجمهورية لحماية الطلاب والطالبات من انتشار فيروس كورونا المستجد كوفيد 19.إعلان أوائل الدبلومات الفنية نظامي الخمس والثلاث سنوات 2021م
كشفت مصادر بوزارة التربية والتعليم عن أسماء الطلاب والطالبات الأوائل في الدبلومات الفنية ( زراعي، صناعي، تجاري، فندقي، مدارس التكنولوجيا التطبيقية ) واعلان نسبة النجاح في كافة التخصصات والتي شهدت ارتفاعًا ملحوظًا عن السنوات الماضية.
أكدت وزارة التربية والتعليم على ارتفاع نسبة النجاح في الدبلومات الفنية نظامي الثلاث سنوات ونظام الخمس سنوات لهذا العام، حيث بلغت نسبة النجاح في نظام التعليم الفني التجاري حوالي72,40% والتعليم الفندقي حوالي 88,38 %، وبلغت نسبة نجاح التعليم الصناعي ما يقرب من 71,50% و الثانوي الزراعي 53,72%.
وقد هنأ وزير التربية والتعليم الدكتور طارق شوقي أوائل الدبلومات الفنية لهذا العام، حيث أشار سيادته أن مجموع الطالب الحاصل على المركز الأول بلغ 988 من الدرجة العظمى الكلية البالغة 1000 درجة.خطوات الاستعلام عن نتيجة الدبلومات الفنية 2021 م
يستطيع الطلاب والطالبات بمصر بالاستعلام عن نتائج الثانوية الفنية التجارية والصناعية والزراعية والفندقية نظامي الثلاث سنوات والخمس سنوات برقم الجلوس عن طريق الدخول على موقع وزارة التربية والتعليم.
وذلك الكترونيًّا عبر الشبكة العنكبوتية الانترنت دون الحاجة إلى الذهاب الى المدارس لمعرفة النتيجة، و يكون ذلك من خلال عدة خطوات وهى كالآتي:
- الدخول على الموقع الرسمي الخاص بإعلان النتائج الفنية fany.emis.gov.eg
- اختيار التخصص الخاص بالطالب سواء الثانوية التجارية أو الصناعية أو الفندقية أو الزراعية أو التمريض.
- كتابة رقم الجلوس باللغة الإنجليزية بشكل صحيح.
- النقر على أيقونة عرض النتيجة.
- و بعد ذلك سوف يتم ظهور النتيجة مفصلة ببيانات الطالب و بالدرجات والمجموع الكلي للمواد الدراسية المقررة عليه جميعها.
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رابط نتيجة الدبلومات الفنية نظامي الثلاث والخمس سنوات برقم الجلوس 2021 م ، تزايدت معدلات البحث خلال الساعات القليلة الماضية عن الاستعلام عن نتائج الدبلومات الفنية ( تجاري، صناعي، زراعي، فندقي ) بجمهورية مصر العربية، عقب إعلان وزير التربية والتعليم الدكتور طارق شوقي قرب موعد صدور نتائج امتحانات الدبلومات الفنية نظامي الثلاث سنوات ونظام الخمس سنوات لهذا العام، فقد أدى طلاب وطالبات الثانوية الفنية هذا العام امتحانات نهاية العام وسط اجراءات احترازية شديدة اتبعتها وزارة التربية والتعليم بالجمهورية لحماية الطلاب والطالبات من انتشار فيروس كورونا المستجد كوفيد 19.إعلان أوائل الدبلومات الفنية نظامي الخمس والثلاث سنوات 2021م
كشفت مصادر بوزارة التربية والتعليم عن أسماء الطلاب والطالبات الأوائل في الدبلومات الفنية ( زراعي، صناعي، تجاري، فندقي، مدارس التكنولوجيا التطبيقية ) واعلان نسبة النجاح في كافة التخصصات والتي شهدت ارتفاعًا ملحوظًا عن السنوات الماضية.
أكدت وزارة التربية والتعليم على ارتفاع نسبة النجاح في الدبلومات الفنية نظامي الثلاث سنوات ونظام الخمس سنوات لهذا العام، حيث بلغت نسبة النجاح في نظام التعليم الفني التجاري حوالي72,40% والتعليم الفندقي حوالي 88,38 %، وبلغت نسبة نجاح التعليم الصناعي ما يقرب من 71,50% و الثانوي الزراعي 53,72%.
وقد هنأ وزير التربية والتعليم الدكتور طارق شوقي أوائل الدبلومات الفنية لهذا العام، حيث أشار سيادته أن مجموع الطالب الحاصل على المركز الأول بلغ 988 من الدرجة العظمى الكلية البالغة 1000 درجة.خطوات الاستعلام عن نتيجة الدبلومات الفنية 2021 م
يستطيع الطلاب والطالبات بمصر بالاستعلام عن نتائج الثانوية الفنية التجارية والصناعية والزراعية والفندقية نظامي الثلاث سنوات والخمس سنوات برقم الجلوس عن طريق الدخول على موقع وزارة التربية والتعليم.
وذلك الكترونيًّا عبر الشبكة العنكبوتية الانترنت دون الحاجة إلى الذهاب الى المدارس لمعرفة النتيجة، و يكون ذلك من خلال عدة خطوات وهى كالآتي:
- الدخول على الموقع الرسمي الخاص بإعلان النتائج الفنية fany.emis.gov.eg
- اختيار التخصص الخاص بالطالب سواء الثانوية التجارية أو الصناعية أو الفندقية أو الزراعية أو التمريض.
- كتابة رقم الجلوس باللغة الإنجليزية بشكل صحيح.
- النقر على أيقونة عرض النتيجة.
- و بعد ذلك سوف يتم ظهور النتيجة مفصلة ببيانات الطالب و بالدرجات والمجموع الكلي للمواد الدراسية المقررة عليه جميعها.
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