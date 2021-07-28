رابط نتائج الدبلومات الفنية 2021 رقم الجلوس والاسم بوابة التعليم الفني

رابط نتائج الدبلومات الفنية 2021 لاستخراج النتائج كافة للدبلومات . تلك الفئات الصناعي والتجاري والزراعي والفندقي . و نتيجة مدارس التكنولوجيا التطبيقية . ذلك من خلال رابط بوابة التعليم الفني لكي ما يتم التعرف علي كافة النتائج . تلك الخاصة في نتيجة التعليم الفني نظام الخمس سنوات أو نظام الثلاث سنوات . كذلك سيتم أرفاق رابط نتائج طلاب الدبلومات الفنية . ذلك في نتيجة الدبلوم الفني التجاري وأيضاً نتيجة الدبلوم الفني الزراعي كذلك نتيجة الدبلوم الفني الصناعي . كذلك سيتم التعرف علي خطوات الاستعلام عن النتائج من الموقع الرسمي . كما سنعرض كافة النسب الخاصة بالنجاح لكافة الدبلومات الفنية .

رابط نتائج الدبلومات الفنية 2021 وتصريحات السيد وزرير التربية والتعليم

تم التصريح اليوم من السيد وزير التربية والتعليم أنه قد تم أعتماد كافة نتائج الدبلومات . كما تم رفع نتيجة الدبلومات الفنية 2021 علي الموقع الرسمي المرفق رابطه بالمقال . وجاء في التصريح التهنئة لكافة الطلاب لأن نسبة النجاح لكل فئات الدبلومات كانت مشرفة لهذا العام . كذلك تم التصريح بأنه تم رفع النسب الخاصة في نتائج طلاب الدبلومات الفنية لكافة الدبلومات والتي سنعرضها بالتفصيل بالمقال . تلك المتعلقة في نتيجة الدبلومات الفنية نظام الخمس سنوات . وأيضاً نظام الثلاث سنوات بمختلف فئات الدبلومات . تلك النتائج التي كان أجمالي طلابها هذا العام 776020 طالب وطالبة . كذلك كان هذا العدد منه 18110 لنظام خمس سنوات . كما أن عدد 757541 لنظام الثلاث سنوات . كذلك عدد 369 طالب وطالبة في نتيجة مدارس التكنولوجيا التطبيقية .

كانت نسبة نجاح في نتيجة الدبلوم الفني الصناعي 71.5% وتخطت هذه النسبة 6.13% عن العام الماضي .

71.5% وتخطت هذه النسبة 6.13% عن العام الماضي . كذلك نتيجة الدبلوم الفني الفندقي نسبتها 88.38% بتخطي النسبة للعام الماضي بمقدار 8.43% .

نسبتها 88.38% بتخطي النسبة للعام الماضي بمقدار 8.43% . كما جاءت نتيجة الدبلوم الفني الزراعي بنسبة مئوية 53.72% متخطية تلك النسبة للعام الماضي بمقدار 5.46% .

بنسبة مئوية 53.72% متخطية تلك النسبة للعام الماضي بمقدار 5.46% . أما نتيجة الدبلوم الفني التجاري نسبتها 72.40% ومقدار زيادتها عن العام الماضي 13.52 % .

نسبتها 72.40% ومقدار زيادتها عن العام الماضي 13.52 % . كذلك كافة تلك النسب المئوية معلنة علي الموقع الرسمي لوزارة التربية والتعليم الفني .

يتم التعرف علي تلك النتائج من خلال رابط نتائج الدبلومات الفنية 2021 وكافة ما يتعلق بها .

النسبة المئوية للنجاح في نتيجة الدبلومات الفنية نظام الثلاث سنوات

الفني الصناعي لنظام الخمس سنوات نسبة النجاح به 79.06% بزيادة عن العام الماضي 7.1% . كذلك نسبة نجاح الفني التجاري 95.53% بنسبة زيادة عن العام الماضي بمقدار 1.77% . كما أن نتائج طلاب الدبلومات الفنية في دبلوم الفندقي نسبة نجاح 83.76% بزيادة 17.29% . كذلك تأتي نسبة نجاح الدبلوم الزراعي بنسبة 60.99% منخفضة عن العام الماضي بنسبة 5.23% .

يتم الدخول علي الموقع الرسمي الخاص بوزارة التربية والتعليم رابط نتائج الدبلومات الفنية 2021 . كذلك يتم تسجيل رقم الجلوس أو الاسم لكل طالب وفقاً للدبلوم الخاص به من فئات الدبلومات الفنية . كما يتم أختيار نتيجة الدبلومات الفنية نظام الخمس سنوات أو نظام الثلاث سنوات من الصفحة الرئيسية . كذلك يتم تحديد ما هي المدرسة التابع لها الطالب كما يتم تحديد الإدارة التعليمية التابع لها . كما بعد الخطوات السابقة يتم الضغط علي قائمة استعلام نتيجة الدبلومات الفنية 2021 . تظهر بعد تلك الخطوات صفحة جديدة بها كافة المعلومات المتعلقة بالنتائج .

النسب المئوية للنجاح في نتيجة التعليم الفني نظام الخمس سنواتنتيجة الدبلومات الفنية 2021 وخطوات الاستعلام عنها من الموقع الرسميرابط بوابة التعليم الفني ونتائج الدبلومات الفنية ومدارس التعليم والتدريب المزدوج

جاءت تصريحات وزارة التربية والتعليم الفني في مؤتمرها الصحفي . تلك التصريحات تم بها عرض عدد الطلاب المؤدين للامتحانات ونسب النجاح الخاصة بهم . كذلك من خلال رابط نتائج الدبلومات الفنية 2021 تم عرض تلك المعلومات . جاءت المعلومات عن مدارس التعليم والتدريب المزدوج بأن عدد طلاب الامتحانات 17548 . كما جاءت نسب نجاحهم 85.44% . كذلك عدد طلاب الدبلومات الفنية نظام الثلاث سنوات و نتائج طلاب الدبلومات الفنية . ذلك العدد الخاص بهم هذا العام كان 515420 طالب وطالبة . كما جاءت نسبة النجاح الخاصة بهم 68.04% .

رابط نتائج الدبلومات الفنية 2021 وتلك كانت تصريحات وزارة التربية والتعليم الفني . فيما يخص النتائج الخاصة بكافة فئات الدبلومات ونسب النجاح الخاصة بهم . كذلك تم أرفاق الرابط الرسمي الخاص بالوزارة . الذي من خلاله يتم معرفة نتيجة الدبلومات الفنية 2021 . ذلك من خلال تسجيل رقم الجلوس الخاص بالطالب . من خلال الخطوات التي تم عرضها بالمقال .