إسرائيل تقرر زيادة عدد تصاريح العمل للفلسطينيين

قررت سلطات الاحتلال الإسرائيلي، زيادة عدد التصاريح الممنوحة للعمال الفلسطينيين في مجال البناء والفندقة.
وذكرت هيئة البث الإسرائيلية “مكان”، أن وزير جيش الاحتلال الإسرائيلي، بيني جانتس، قرر زيادة عدد العمال الفلسطينيين في إسرائيل في أعقاب مكالمته مع رئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس.
وأوضحت هيئة البث، أن إسرائيل أبلغت الجانب الفلسطيني بقرارها زيادة حصة العمال الفلسطينيين بـ15 ألفا في مجال البناء وألف في مجال الفندقة، وأن الحكومة ستصوت على الخطة قريبا.
وقال منسق أعمال حكومة الاحتلال، غسان عليان، إن “أجهزة الأمن ستستكمل الاستعدادات في المعابر لزيادة العابرين، مرجحا أن تتخذ إسرائيل خطوات إضافية لتعزيز العلاقات الاقتصادية بينها وبين السلطة.
وشدد عليان على أن الاستقرار الاقتصادي هو المفتاح للحفاظ على الأمن في المنطقة.
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