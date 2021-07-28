أذربيجان توافق على اقتراح روسيا بإعلان وقف إطلاق النار مع أرمينيا

جدة - نرمين السيد - وكانت كل من أرمينيا وأذربيجان وقعتا برعاية روسيا، اتفاقًا لوقف شامل لإطلاق النار فى إقليم قره باغ، دخل حيز التنفيذ فى 10 نوفمبر الماضى، وينص على توقف القوات الأرمنية والأذربيجانية عند مواقعها الحالية، وانتشار قوات حفظ السلام الروسية على امتداد خط التماس فى قره باغ، والممر الواصل بينها وبين أرمينيا.

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