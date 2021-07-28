عاجل.. أنباء عن تورط الجهاز السرى لحركة النهضة باغتيال شكرى بلعيد

جدة - نرمين السيد - يشار إلى أن السياسى التونسى شكرى بلعيد، كان قد قتل فى السادس من فبراير عام 2013، حيث كان يستعد للخروج من منزله بولاية أريانة، وبعد مقابلة تليفزيونية مساء اليوم السابق، اتهم فيها حزب حركة النهضة الإخوانى بالتشريع للاغتيال السياسى.
وأطلق عليه مسلحون وابلا من النيران، أصابته منها 4 رصاصات، واحدة بالرأس وواحدة بالرقبة، ورصاصتان بالصدر.
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