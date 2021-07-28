عاجل.. إثيوبيا تعلن قطع الطريق البرى وخط السكك الحديدية مع جيبوتى

جدة - نرمين السيد - وبحسب قناة "العربية" الإخبارية، فأن جماعات مسلحة أغلقت الطرق المؤدية إلى موانئ التصدير والاستيراد فى دولة جيبوتى. وفى وقت سابق، أعربت الأمم المتحدة، عن "قلقها الشديد" حيال الوضع الإنسانى فى إقليم تيجراى فى شمال إثيوبيا الذى يعانى من نقص حاد فى إمدادات المواد الغذائية.

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