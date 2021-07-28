عودة الطيران بين مصر والسعودية موعد فتح رحلات الطيران 2021

عودة رحلات الطيران بين مصر والسعودية موعد فتح الطيران 2021 , بعد تمديد تأشيرات الخروج والعودة للمقيمين خارج المملكة العربية العربية السعودية , وبعد غلق الطيران بين مصر والسعودية , تم تعليق حركة السفر بالكامل بين مصر والسعودية , وتم أيضا تمديد تأشيرات الخروج والعودة للمقيمين خارج السعودية حتى يوم الثلاثون من شهر أغسطس , بدأ المواطنين العالقين داخل حدود المملكة العربية السعودية عن موعد فتح الطيران مرة أخري , بشكل عام تساءل العديد من المواطنين بشأن فتح الطيران من جديد , سواء أكان ممن يريدون الذهاب الي داخل حدود المملكة العربية السعودية أو كان عالقا داخلها , لذلك نعرض لكم من خلال مقال اليوم كل التفاصيل التي صدرت إلينا من مصادر موثوقه بشأن هذا الأمرالطيران بين مصر والسعودية
صدر إلينا بيان من قبل وزارة الداخلية داخل المملكة العربية السعودية يوضح موعد بدأ السفر الي خارج السعودية , وهو ابتداءا من يوم الواحد من شهر , وسوف يوافق يوم التاسع من شهر أغسطس , ينتظر المواطنين العالقين داخل المملكة العربية السعودية موعد فتح الطيران بفارغ الصبر , ولذلك لكي يتمكنوا من الخروج من داخل حدود المملكة العربية السعودية الي مصر , بعد تسبب فيروس كورونا الذي أودي بأرواح العديد الأشخاص , وقد تسبب في العديد من الخسائر , كما تسبب أيضا في غلق الطيران بين العديد من الدول وبعضها , كما تحاول الجهات المسؤولة في المملكة العربية السعودية بكل ما أوتت من قوه لكي تقدم التسهيلات للعالقين داخل المملكة العربية السعوديةموعد عودة الطيران بين مصر والطيران 2021
قد وصل عدد العالقين من المواطنين المصريين داخل المملكة العربية السعودية الي ما يقرب من 900 شخص , وقد قدموا شكاوى من أجل مساعدتهم علي حل أزماتهم والعودة الي أراضي بلادهم في أقرب فرصه ممكنة , كما تقدم وزارة السياحة المصرية بكل جهودها مع السفارة المصرية في المملكة العربية السعودية من أجل محاولة أعادة المصريين العالقين هناك الي بلادهم
شروط السفر الي السعودية :
يجب أخد الجرعة الثانية من لقاح فيروس كورونا من أجل التمكن من السفر الي هناك : ماعدا
- الأشخاص الحاصلين على جرعة واحدة من لقاح الفيروس
- المتعافين من فيروس كورونا من مدة لا تزيد عن سته أشهر
- الأطفال الذين تقل أعمارهم عن 12 عاما , شريطة تقديم بوصيلة تأمين معتمدة من البنك المركزي السعودي
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