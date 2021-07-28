نتيجة دبلوم التجارة 2021 برقم الجلوس والصناعة والزراعة جميع المحافظات عبر بوابة التعليم الفني

يبحث العديد من طلاب وطالبات شهادة الدبلومات الفنية عن نتيجة دبلوم التجارة 2021 برقم الجلوس جميع المحافظات، وذلك بعد إعلان وزير التربية والتعليم عن إعلان النتيجة خلال الساعات القادمة وكما أكدت الوزارة أيضاً على أنه لا داعى للقلق الذى ينتاب طلاب الدبلومات وذلك بسبب ارتفاع نسبة النجاح الى نسبة عالية عن كل عام سواء فى الدبلوم التجارى أو الفنى أو الزراعى، وقد وصلت نسب النجاح فى مرحلة شهادة الدبلوم التجارى إلى 72% ونسبة النجاح فى الدبلوم الفنى لنظام الخمس سنوات ونظام الثلاث سنوات وصل إلى 95 % للتجارى والفندقى 83 %والزراعى 60% والصناعى وصل إلى 79 % وتعتبر هذه نسبة نجاح مرتفعة عن كل عام فلا داعى للقلق وسيتم إعلان أسماء أوائل شهادات الدبلومات خلال الدقائق الآتية، ونوضح لكم في هذه المقالة عبر موقعنا “ثقفني” نتيجة الدبلومات الفنية التجاري والصناعي والزراعي والفندقي، فإلى نص المقال.

نتيجة دبلوم التجارة 2021 برقم الجلوس

يترقب الآلاف من طلاب وطالبات مرحلة شهادة الدبلومات الفنية ظهور نتيجتهم بفارغ الصبر في جو من القلق والخوف، ونوضح لكم الآن خطوات الإستعلام عن نتيجة الدبلومات الفنية ونتيجة الدبلوم التجاري عبر الخطوات التالية:

ادخل على الرابط الرسمى لموقع بوابة التعليم الفني .

. اختر التخصص أو القسم الخاص بك .

قم بإدخال رقم الجلوس الخاص بكل طالب .

اختر نوع التعليم سواء فنى فندقى أو تجارى .

اضغط على استعلام وسوف تحصل على النتيجة فور رفعها على الموقع وبالتوفيق لجميع الطلاب.

نتيجة الدبلومات الفنية

تسود حالة من القلق والخوف لدى الآلاف من طلاب وطالبات الدبلومات الفنية التجارية والزراعية والصناعية والفندقية رغم ارتفاع نسب النجاح هذا العام عن العام الماضي، ومن المرتقب ظهور النتيجة خلال الساعات القليلة القادمة على الموقع الرسمي لبوابة التعليم الفني التابع لوزارة التربية والتعليم، ونحن نتابع معكم على موقعنا كل الأخبار الخاصة بالنتيجة وسنوافيكم بأي تفاصيل جديدة خاصة بالنتيجة حتى ظهورها، وقد وضحنا لكم أعلى المقال الرابط الرسمي الذي ستظهر عليه النتيجة.

نتيجة دبلوم الزراعة 2021

نتابع معكم الآن لحظة بلحظة كل الأخبار الصادرة عن وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني بشأن نتيجة دبلوم الزراعة 2021 بالإسم ورقم الجلوس، ولأننا نعلم جيداً أهمية النتيجة لابنائنا الطلاب فإننا قد كتبنا لكم مقال مُفصل عن نتيجة دبلوم الزراعة 2021 فقط قم بزيارة الرابط المظلل لتعرف كافة التفاصيل عن النتيجة عن طريق الموقع الرسمي لبوابة التعليم الفني.

في نهاية مقالنا نتمنى دوام النجاح والتفوق لأبنائنا الطلاب، وسوف نجيب على كافة أسئلتكم فقط اتركوا أسئلتكم بالتعليقات بالأسفل.