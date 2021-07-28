لينك نتيجة الدبلومات الفنية 2021 nategafany.emis.gov.eg بوابة مركز المعلومات

لينك نتيجة الدبلومات الفنية 2021، حيث أعلنت وزارة التربية والتعليم الفنى الثلاثاء عن موقع نتيجة الدبلومات الفنية 2021 برقم الجلوس. ويزداد البحث حاليا من قبل طلبة الصف الثالث الثانوي في مصر عن موقع وزارة التربية والتعليم نتيجة الدبلومات الفنية 2021 بالاسم. حيث تم رفع جميع نتائج الدبلومات الفنية في اولى ساعات صباح اليوم. وذلك بعد بضع ساعات من اعلان وزير التربية والتعليم الدكتور طارق شوقي في مؤتمر صحفي أوئل الدبلومات الفنية. وعملت الوزارة على اتاحة رابط نتيجة الدبلومات الفنية الصناعي والزراعي والتجاري والفندقي.ليتمكن الطلاب من الاستعلام عن النتيجة بكل سهولة عبر بوابة مركز المعلومات نتيجة الدبلومات الفنية nategafany.emis.gov.eg.

لينك نتيجة الدبلومات الفنية 2021

تمكن الطلاب خلال الساعات الأولي من صباح اليوم من معرفة نتيجة دبلوم صنايع, تجارة, زراعة برقم الجلوس. بعدما ان اعلنت وزارة التربية والتعليم بالإعلان عن نتيجة الدبلومات 2021 عبر بوابة التعليم الفني fany.moe.gov.eg/ExamResults. بعد قلق وتوتر شديد وطول انتظار من الطلاب واوليائهم بعد الانتهاء من اختبارات الدبلومات الفنية الدور الاول في مختلف الشعب والأقسام يوم العاشر من شهر يوليو الفائت ويمكن للطلاب الاطلاع على النتيجة عبر رابط نتيجة الدبلومات الفنية 2021.

موقع نتيجة الدبلومات الفنية 2021

رفعت وزارة التربية والتعليم الفني نتائج الدبلومات الفنية عبر موقع نتيجة الدبلومات الفنية 2021 بوابة التعليم الفني لكي يتمكن طلاب وطالبات الدبلومات الفنية الاستعلام عن النتيجة دون النزول من المنزل والذهاب إلى المدارس خاصة في ظل تفشي فيروس كورونا وانتشاره في معظم المحافظات المصرية، ويمكن للطلاب الاطلاع على نتيجة الصف الثالث الثانوي الفني برقم الجلوس من خلال لينك نتيجة الدبلومات الفنية 2021 باتباع الخطوات الآتية:

أولا الدخول على موقع البوابة المصرية للتعليم الفني

ثانيا يجب على الطالب كتابة رقم الجلوس.

ثالثا اختيار المجال الذي يدرس فيه الطالب سواء الصناعي أو الزراعي أو التجاري

رابعا واخيرا النقر على كلمة عرض النتيجة.

موقع وزارة التربية والتعليم بوابة التعليم الفني

علاوة على ذلك، أكدت وزارة التربية والتعليم الفني في مصر. على انه سيتم بداية من اليوم فتح باب تظلمات طلاب الدبلومات الفنية التجاري والفندقي والصناعي والزراعي. حيث يستطيع اي طالب او طالبة تقديم تظلم على اي مادة يريدها. وذلك باتباع الاجراءات المنصوص عليها قانونا. والتقديم يكون عبر الجهات الرسمية التابعة للوزارة.