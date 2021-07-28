السفير الأمريكى لدى بغداد: مستمرون فى دعم الحكومة العراقية لمواجهة التحديات

جدة - نرمين السيد - وقال تولر، فى تصريحات لقناة "سكاى نيوز" الإخبارية، مستمرون فى دعم الحكومة العراقية لمواجهة التحديات، مضيفا أن الدعم الأمريكى للجيش العراقى من شأنه ضمان عدم ظهور القوى الظلامية مجددا.
يشار إلى أن الرئيس الأمريكى جو بايدن، كان قد أكد أن الولايات المتحدة ستنهى مهمتها القتالية فى العراق مع حلول نهاية العام الجارى، مع استمرار عدد من قواتها لتولى مهام تدريب الجيش العراقى وإمداده بالاستشارات العسكرية.
وفى الوقت الحالى، توجد قوات أمريكية قوامها 2500 جندى فى العراق لمساعدة القوات المحلية فى مواجهة ما تبقى من عناصر تنظيم داعش.
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