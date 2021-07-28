الخارجية الأمريكية تدعو ميقاتى إلى تشكيل حكومة لبنانية سريعا

جدة - نرمين السيد - وكانت السفيرة الأمريكية فى بيروت قد أشارت فى بيان قبل أسابيع، إن لبنان فى "حاجة ملحة" لحكومة جديدة مؤيدة للإصلاح لإخراجه من أزمته الاقتصادية والمالية غير المسبوقة.

وكان ميقاتى قد أكد فى تصريحات لـ"سكاى نيوز" عربية، أنه يسعى لتشكيل حكومة اختصاصيين فى لبنان، بأسرع وقت ممكن.

وأضاف أنه سيطلع رئيس الجمهورية ميشال عون، على نتائج الاستشارات النيابية التى عقدها الثلاثاء، للعمل على "تشكيل حكومة اختصاصيين بأسرع وقت ممكن".