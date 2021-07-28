من جديد.. أمريكا تتهم روسيا بالسعى لعرقلة الانتخابات التشريعية

جدة - نرمين السيد - وقال بايدن، خلال زيارة لمكتب مدير الاستخبارات الوطنية:"انظروا إلى ما تفعله روسيا منذ الآن بشأن انتخابات 2022 والمعلومات المضلّلة"، مضيفا "هذا انتهاك صريح لسيادتنا".

وتابع بايدن إن "بوتين لديه مشكلة حقيقية، فهو على رأس اقتصاد يمتلك أسلحة نووية وآبار نفط ولا شيء غير ذلك"، مضيفاً "هذا يجعله أكثر خطورة بالنسبة لى".

وقال بايدن "إذا انتهى بنا المطاف فى حرب، فهى حرب مسلّحة حقيقية، مع قوة عظمى أخرى، فسيكون ذلك بسبب هجوم إلكترونى".

ومن المقرر أن تجرى الولايات المتحدة فى خريف 2022، "انتخابات منتصف الولاية" التى يتم فيها تجديد جميع مقاعد مجلس النواب وثلث مقاعد مجلس الشيوخ.