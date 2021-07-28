رابط نتيجة الدبلومات الفنية 2021 موقع البوابة المصرية للتعليم الفني

رابط نتيجة الدبلومات الفنية 2021 هو مابدأ العديد من طلاب الدبلومات الفنية البحث عنه خلال الساعات الماضية، وذلك بعد أن أعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني في جمهورية مصر العربية عن ظهور نتائج الدبلومات الفنية 2021 الدور الأول، حيث قام السيد الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم باعتماد نتائج الدبلومات الفنية وتقديم التهنئة هاتفياً للطلاب الأوائل.

ولايزال هناك عدداً كبيراً من طلاب الدبلومات الفنية يبحثون عن موقع نتيجة الدبلومات الفنية 2021 في كافة الفروع: الزراعي، والصناعي، والتجاري، حيث لم يتمكن حتى الآن عدداً من طلاب شهادة الدبلومات الفنية من الحصول على نتائجهم، والتي أعلنت عنها وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني خلال الساعات الماضية عبر موقع البوابة المصرية للتعليم الفني.

نتيجة الدبلومات الفنية 2021

وكان طلاب الدبلومات الفنية في مصر قد انتظروا بفارغ الصبر ظهور نتائج الدبلومات الفنية بمختلف فروعها: الزراعي، والصناعي، والتجاري، إلا أن وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني قد أعلنت ظهر اليوم الثلاثاء الموافق السابع والعشرين من شهر يوليو من العام الجاري 2021 عن ظهور نتيجة الدبلومات الفنية 2021 الدور الأول لكافة الطلاب.

وقد قام نائب وزير التربية والتعليم لشئون التعليم الفني الدكتور محمد ماجهد أن عدد الطلاب الذين قد حضروا امتحانات الدبلومات الفنية هو 776020 طالب وطالبة، موزعين على 18110 طالب وطالبة بمدارس نظام الخمس سنوات، و757541 طالب وطالبة بمدارس الفنية بنظام الثلاث سنوات، وعدد 369 بالمدارس الفنية التطبيقية والتكنولوجية.

رابط نتيجة الدبلومات الفنية 2021

وكانت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني في جمهورية مصر العربية قد قامت بإتاحة خدمة الاستعلام عن نتيجة الدبلومات الفنية بمختلف فروعها: الزراعي، الصناعي، التجاري، وذلك من خلال موقع البوابة المصرية للتعليم الفني، حيث يمكن لطلاب الدبلومات الفنية الاستعلام عن نتيجة الدبلومات الفنية برقم الجلوس من خلال البوابة المصرية للتعليم الفني عبر زيارة https://fany.moe.gov.eg/ExamResults والذي يوفر نتيجة الدبلومات الفنية لكافة الطلاب بنظام الثلاث سنوات والخمس سنوات.

الاستعلام عن نتيجة الدبلومات الفنية 2021

ومن أجل التسهيل على طلاب الدبلومات الفنية 2021 وذويهم فقد وفرنا لكم طريقة الاستعلام عن نتيجة الدبلومات الفنية: الزراعي، والصناعي، والتجاري، حيث يقوم الطالب أولاً بالدخول إلى موقع نتيجة الدبلومات الفنية عبر زيارة موقع البوابة المصرية للتعليم الفني، ثم الدخول إلى صفحة النتائج، بعد ذلك يقوم الطالب بكتابة رقم الجلوس الخاص به في الخانة المخصصة لذلك، ثم يقوم باختيار الفرع التابع له الطالب: زراعي، صناعي، تجاري، ومن ثم يقوم الطالب بالضغظ على رز بحث، وسيتم ظهور النتيجة لكم في الحال.