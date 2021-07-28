طريقة التسجيل في اختبار ستيب step عبر قياس 1443 حيث إن هذا الإختبار ذات أهمية كبيرة لذلك يتساءل عنه العديد من المواطنين حيث أنه يعمل على إضافة الخبرة والمهارة في السيرة الذاتية الخاصة بالمواطن عندما يريد التقديم في أي وظيفة متعلقة بإتقان اللغة الأجنبية أو عند الرغبة في الالتحاق ببرامج دراسة اللغة الإنجليزية وهو مقدم عبر هيئة تقويم التدريب ومركز قياس وحيث أن هذا الإختبار يريد الكثيرون الاستفسار عنه؛ فسوف نقوم بتوضيح طريقة التسجيل في هذا الإختبار step وبعض المعلومات عنه من خلال مقالنا هذا.

طريقة التسجيل في اختبار ستيب step عبر قياس 1443

لكي يتمكن المواطن من التسجيل في إختبار ستيب step يجب أن يقوم بإتباع الخطوات الآتية:-

أولا يجب الدخول على الموقع الخاص ب المركز الوطني للقياس Qiyas.

الضغط على أيقونة (ملف المستفيد).

ثم يتم الضغط على تسجيل الدخول حتى يتم ظهور الملف الشخصي.

يجب على المستخدم اختيار نوع الاختبار الذي يريده وهو هنا اختبار ستيب.

اختيار الآلية التي يريد أخذ الممحن خوض اختبار STEP بها.

وبعد ذلك يتم قراءة الملاحظات جيداً ثم الضغط على متابعة.

ثم يقوم بقراءة الشروط والضوابط ثم يقوم باختيار الموافقة عليها وبعدها يقوم بالضغط على التالي.

تحديد المكان الذي يريد أخذ الإختبار فيه.

ثم يتم تحديد المراكز الخاصة بالاختبار.

ثم يتم التأكد من صحة المعلومات وبعدها يتم الضغط على متابعة.

ثم يقوم بالموافقة على التعليمات والضغط على مربع (تأكيد الحجز).

وعلى المستخدم الالتزام بتسديد الرسوم المالية وذلك حتى يتم تأكيد الحجز.

ما هو إختبار ستيب كفايات اللغة الانجليزية step

يعتبر إختبار ستيب step الذي يعرف كذلك باسم اختبار كفايات اللغة الإنجليزية واحدًا من ضمن الاختبارات التقييمية ويعمل الكثير من الفئات على أخذ هذا الاختبار حيث أنه يعتبر أداة هامة لهم حيث يتقدم لخوض إختبار ستيب كل من يرغب في الإنضمام لبرامج اللغة الإنجليزية سواء كانت البرامج الخاصة بالابتعاث الدراسي بالخارج أو في الجامعات السعودية وأيضاً في البرامج التي تحتاج من المواطنين مستوى معين في اللغة الإنجليزية وغيرها الكثير.

الأوراق المطلوبة لإجراء إختبار ستيب step

أشارت هيئة تقويم التدريب والتعليم السعودية إلى ضرورة إحضار بعض الأوراق عند الخضوع إلى إختبار ستيب step داخل القاعات وهي كالآتي:-

الهوية الوطنية الخاصة بالمتقدم السعودي.

في حالة إذا كان المتقدم مقيم في المملكة العربية السعودية فعليه إحضار رقم الإقامة أو الهوية الخاصة به.

إذا كان المتقدم يريد أخذ الإختبار بهدف السفر في بعثة؛ فعليه إحضار جواز السفر.

الرسوم المطلوبة لإختبار ستيب step

رسوم إختبار ستيب step مهم جداً حيث يجب على المتقدم لخوض الإختبار دفع هذه الرسوم حتى تتم عملية التقديم ويمكن على المواطن المتقدم لخوض هذا الإختبار القيام بسداد الرسوم عن طريق الرقم ٠٠٨ حتى يتم سداد المبلغ الذي تم تحديده ١٥٠ ريال سعودي وفي حالة إذا أراد المتقدم للاختبار مره أخرى فإنه يقوم بدفع رسوم ٢٠٠ ريال سعودي.

خطوات الدفع الإلكتروني لرسوم إختبار ستيب step

من الممكن أن يقوم المواطن الذي يريد خوض إختبار ستيب step بدفع الرسوم المحددة إلكترونياً وذلك بإتباع الخطوات الآتية:-

أولا يتم الضغط على متابعة إلى الدفع وذلك بعد التأكد من الحجر.

بعدها سوف يتم نقل المتقدم مباشرة إلى الطرق الإلكترونية المتاحة لدفع الرسوم.

على المستفيد دفع الرسوم عن طريق الفيزا واختيار نوع الفيزا الخاصة بالمستفيد .

على المستفيد تسجيل بيانات الحساب الخاص بالمستخدم حتى تتم عملية خصم الرسوم إلكترونياً.

وفي النهاية نكون قد قدمنا لكم طريقة التسجيل في اختبار ستيب step عبر قياس 1443 ه‍ وتعرفنا أيضاً على الأوراق المطلوبة وقيمة الرسوم التي يجب دفعها لخوض الاختبار بالتفصيل.