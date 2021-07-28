رابط نتائج توجيهي فلسطين 2021 وزارة التربية والتعليم نتائج الثانوية العامة عبر psge.ps

رابط نتائج توجيهي فلسطين 2021 من أهم الموضوعات بحثاً خلال الساعات الأخيرة، فمع انتهاء طلبة وطالبات الشهادة الثانوية فلسطين 2021 من الامتحانات، بدأ البحث عن موعد إعلان نتائج الثانوية العامة فلسطين والرابط الإلكتروني المخصص لاستخراجها، فقد خاض امتحانات التوجيهي لهذا العام نحو 84 ألف طالب وطالبة في ظل الظروف الاستثنائية التي تمر بها فلسطين سواء بسبب العدوان أو بسبب فيروس كورونا، وخلال اليومين الماضيين انتهت وزارة التربية والتعليم من التصحيح ورصد الدرجات فعلياً، وقد أكدت الوزارة على أن النتيجة ستكون تفصيلية وبالمباحث التي تم الامتحان بها ومتوافرة على الموقع الإلكتروني الذي خصصته الوزارة لذلك، ونحن من خلال موقعنا “ثقفني” نوفر لكم الرابط الرسمي الذي أطلقته الوزارة للتعرف على نتائج الثانوية العامة بفلسطين 2021.

الدخول على موقع وزارة التربية والتعليم “moehe.gov.ps“.

أو الدخول المباشر على “psge.ps“.

كتابة رقم الجلوس المكون من 6 أو 8 أرقام.

الضغط على بحث.

رابط استخراج نتائج الثانوية العامة فلسطين 2021موعد إعلان نتائج توجيهي فلسطين 2021

أعلنت لجنة الامتحانات التابعة لوزارة التربية والتعليم الفلسطينية، أنه تقرر أن يكون موعد إعلان نتائج شهادة الثانوية العامة 2021، بالقدس والمحافظات الشمالية والجنوبية من قطاع غزة والمدارس الفلسطينية خارج فلسطين، يوم الثلاثاء الموافق 3 أغسطس 2021 في تمام الساعة العاشرة صباحاً، على أن يتم التعرف على النتائج إلكترونياً من خلال الرابط الموضح بعالية بعد إدخال رقم جلوس الطالب، ويستطيع الطلاب معرفة درجاتهم بالتفصيل من خلال الكشف العريض الذي توفره الوزارة من خلال الموقع الإلكتروني للنتائج، كما يمكن التعرف على النتائج من خلال الرسائل القصيرة SMS التي توفرها شركة الاتصالات الفلسطينية.

نتائج شهادة الثانوية العامة فلسطين

تعتبر شهادة الثانوية العامة الفلسطينية من الشهادات الهامة التي يحصل عليها الطالب خلال مسيرته التعليمية، فهي المؤهلة لدخوله للمرحلة الجامعية ويكتسب من خلالها العديد من الخبرات والمهارات التي تساعده خلال حياته العلمية والعملية، وخلال الفترة الأخيرة شهد العام الدراسي ظروف قاسية وإجبارية لتعطيله، لكن وزارة التربية والتعليم الفلسطينية عملت جاهدة للخروج بالعام الدراسي والطلاب لبر الأمان، في ظل الوضع الراهن الذي تمر به فلسطين بسبب العدوان الإسرائيلي وكذالك انتشار فيروس كورونا.