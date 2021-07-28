أرمينيا تعلن مقتل 3 جنود في اشتباكات على الحدود مع أذربيجان

أعلنت وزارة الدفاع الأرمنية، اليوم الأربعاء، عن مقتل 3 جنود أرمن في معارك على الحدود مع أذربيجان.

أرمينيا تعلن مقتل 3 جنود في اشتباكات على الحدود مع أذربيجانروسيا: نشعر بقلق من تصاعد التوتر على الحدود بين أذربيجان وأرمينيا

وقال المكتب الإعلامي للوزارة إن اثنين آخرين اُصيبا، مشيرا إلى أن الاشتباكات لا تزال مستمرة.

وفي وقت سابق، قالت باكو إن الجيش الأرمني قصف المنطقة الحدودية كيلبجار، مما أدى إلى إصابة جنديين أذربيجانيين.